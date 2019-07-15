躺吊床享受閱讀時光 新北市圖樹林分館成遛小孩好去處

2019-07-15 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



圖書館裡面竟然有吊床！新北市立圖書館樹林分館上月底搬新家，增設許多親子友善設施及閱讀空間，除了有純白色的房子造型書架、鞦韆吊椅，還有書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，其中最受歡迎的是圖書館利用角落空間，打造出的閱讀吊床，讓小朋友可輕鬆躺在吊床上，享受看書樂趣。

樹林分館位於樹林藝文綜合行政大樓3、4樓，占地約860坪，藏書5萬餘冊，其中童書就有1萬冊。新北市立圖書館樹林分館主任李文田表示，開幕2周就已有超過2萬人次造訪，為鼓勵家長帶小朋友來圖書館，3樓規畫作為兒童閱覽室，除了有房子造型書架，也有書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，採多功能設計，希望這裡不僅是閱讀空間，也是說故事場所。

除了兒童閱覽區外，3樓同時也有自修室以及藝文展覽空間；380坪的4樓閱覽區則是打造成工業風，窗邊還有鞦韆吊椅，讓寬敞的閱讀空間，多了休閒的氛圍，另外因為樹林的移工較多，也設置穆斯林祈禱室，提供多元文化的友善關懷。