親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜「非典藍」勢力抬頭 國民黨權力結構大洗牌

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

躺吊床享受閱讀時光 新北市圖樹林分館成遛小孩好去處

2019-07-15 15:02聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

圖書館裡面竟然有吊床！新北市立圖書館樹林分館上月底搬新家，增設許多親子友善設施及閱讀空間，除了有純白色的房子造型書架、鞦韆吊椅，還有書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，其中最受歡迎的是圖書館利用角落空間，打造出的閱讀吊床，讓小朋友可輕鬆躺在吊床上，享受看書樂趣。

樹林分館位於樹林藝文綜合行政大樓3、4樓，占地約860坪，藏書5萬餘冊，其中童書就有1萬冊。新北市立圖書館樹林分館主任李文田表示，開幕2周就已有超過2萬人次造訪，為鼓勵家長帶小朋友來圖書館，3樓規畫作為兒童閱覽室，除了有房子造型書架，也有書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，採多功能設計，希望這裡不僅是閱讀空間，也是說故事場所。

除了兒童閱覽區外，3樓同時也有自修室以及藝文展覽空間；380坪的4樓閱覽區則是打造成工業風，窗邊還有鞦韆吊椅，讓寬敞的閱讀空間，多了休閒的氛圍，另外因為樹林的移工較多，也設置穆斯林祈禱室，提供多元文化的友善關懷。

李文田指出，分館內最受歡迎的是閱讀吊床，小朋友爭相躺在吊床上看書，打破圖書館的既定印象，另外這裡也有還有桌遊可免費借玩，是爸媽蹓小孩、親子共讀的好去處。

4樓閱覽區擁有380坪的寬敞空間，讓民眾不會有壓迫感。圖／新北市立圖書館樹林分館...
4樓閱覽區擁有380坪的寬敞空間，讓民眾不會有壓迫感。圖／新北市立圖書館樹林分館提供
分享
新北市立圖書館樹林分館上月底搬新家，其中最受歡迎的是閱讀吊床，讓小朋友可輕鬆躺在...
新北市立圖書館樹林分館上月底搬新家，其中最受歡迎的是閱讀吊床，讓小朋友可輕鬆躺在吊床上，享受看書樂趣。圖／新北市立圖書館樹林分館提供
分享
樹林分館的4樓閱覽區窗邊還有鞦韆吊椅，讓民眾可以在閱讀的同時，享受陽光。圖／新北...
樹林分館的4樓閱覽區窗邊還有鞦韆吊椅，讓民眾可以在閱讀的同時，享受陽光。圖／新北市立圖書館樹林分館提供
分享
3樓規畫作為兒童閱覽室，其中書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，採多功能設計，希望...
3樓規畫作為兒童閱覽室，其中書櫃結合座位的蜂巢造型親子閱讀區，採多功能設計，希望這裡不僅是閱讀空間，也是說故事場所。圖／新北市立圖書館樹林分館提供
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

預立醫療需自費？ 北市聯醫今起推重症弱勢身障免費諮詢

2019-07-15 14:18

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

新住民十字繡思鄉 開展辦課程

2019-07-14 23:49

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

訪NOKIA總部 侯友宜體驗5G科技

2019-07-14 23:41

土城變電所「屋內化」擬釋出0.7公頃設公園

2019-07-14 23:39

加速都更推動 北市聚焦三類標的

2019-07-14 23:38

8月起 北市增2至3歲公私幼補助

2019-07-14 23:31

北市兒童新樂園 月底改善22遊具

2019-07-14 23:20

防台北「黃水」再現 翡翠專管月底動工

2019-07-14 23:17

本月又連三天36℃ 北市再發熱浪通報

2019-07-14 15:55

交叉十字交織成繽紛花紋 新住民靠十字繡串起故鄉情

2019-07-14 14:14

台北兒藝節展演多 一路開心玩到8月

2019-07-14 13:37

立委選情詭譎 北市至少半數選區多強激戰

2019-07-14 13:10

綠藍白合縱連橫 北市半數選區多強激戰

2019-07-14 12:17

改善水質、環境綠美化 找回瓦磘溝昔日風華

2019-07-14 12:09
看更多

熱門文章

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

希望每周人潮都這麼多 東石攤商開心迎商機

2019-07-14 19:21

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

馬祖夏季漁汛期 白帶魚豐收

2019-07-14 17:23

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

基隆和平島 挖出聖諸教堂遺址

2019-07-14 23:19

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

土城變電所「屋內化」擬釋出0.7公頃設公園

2019-07-14 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top