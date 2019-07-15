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預立醫療需自費？ 北市聯醫今起推重症弱勢身障免費諮詢

2019-07-15 14:18聯合報 記者翁浩然╱即時報導

病人自主權利法今年1月6日上路，台北市立聯合醫院現已有1000位民眾透過門診預約、住院期間安排諮商或申請在宅諮商的方式完成需自費的預立醫療照護諮商，當中有7%的意願人為身心障礙等弱勢，癌症等重症則不到1成；聯醫表示，為進一步推廣預立醫療，今天起除原本的低收入戶、中低收入戶外，身心障弱勢及重症患者也可免費申請預立醫療。

根據衛生局統計，全國簽署預立醫療決定書人數至6月底達4664人，當中北市就有1521人，占全國的3成多，也是六都之冠。

聯合醫院分析1000名意願人中，6成為女性，4成男性；而年齡層以50到79歲最多，占7成；但僅7%的意願人為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明；不到1成的意願人表示患有癌症、失智症、心肺肝腎衰竭等重症。

聯醫總院長黃勝堅表示，在醫療照顧意願與決定上，超過85%的意願人支持在符合末期病人、不可逆轉昏迷、永久性植物人、極重度失智及其他政府公告疾病等5種特定條件下，選擇「不希望接受維持生命治療」及「不希望接受人工營養及流體餵養」，顯示醫療意願的表達及期待尊嚴善終的觀念已被多數民眾所接受。

中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來說，她全家也因為家中長輩得重病接觸過安寧醫療，對預立醫療接受度較高，今年因此找全家一起簽署；以她為例，她21歲開始洗腎至今11年，未來會發生什麼事很難講，為了不造成家人負擔，才選擇簽署。

聯醫社會工作室主任楊君宜表示，並非所有意願人都進行預立醫療諮商過程都順利，仍有長輩認為預立醫療會觸霉頭，最後選擇不簽，因此事前家人之間的溝通很重要。

楊君宜說，辦理預立醫療至今也發現，仍有很高比例的社會弱勢及堪稱「病人」的族群，仍未進行預立醫療照護諮商，不論是具有高度風險的病人、持續退化的失智症患者、缺乏家庭社會支持的獨居長者，乃至於社會底層的街友，其實都應同享醫療自主、提前規劃醫療決定、免於將來受苦的善終選擇權。

楊君宜指出，為了進一步推廣預立醫療、消弭自費負擔的門檻，聯醫從今天起針對「身心障礙者」、「重大傷病患者」、「末期病人」、「臨床失智症評估量表（CDR）0.5分以上」及台北市列冊獨居長者、無家者等重症或弱勢對象，將提供免費預立醫療諮商。

失智症
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