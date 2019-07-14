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侯友宜：藉5G技術整合 助新北企業數位轉型

2019-07-14 16:45中央社 新北14日電

新北市長侯友宜（右）與參訪芬蘭NOKIA總部。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（右）與參訪芬蘭NOKIA總部。圖／新北新聞局提供
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新北市政府今天表示，市長侯友宜率團參訪芬蘭指標型企業「諾基亞」等公司時表示，新北市將藉由5G技術整合人工智慧(AI)等科技，協助新北企業做數位轉型。

新北市長侯友宜和新北市議會組團進行北歐四國市政考察行程，日前訪問在手機發展面臨衰退下毅然轉型，協助離職員工轉往新創事業發展的芬蘭指標型企業「諾基亞NOKIA」。在諾基亞政府關係主管馬蒂拉（KarolMattila）、台灣諾基亞通信總經理劉明達等人陪同下參訪體驗。

侯友宜表示，諾基亞當年是市場最受歡迎的手機之一，現在轉型成為國際知名的數位服務商，所以這一次非常開心能率領市府同仁到諾基亞參訪，學習最新的科技趨勢，瞭解5G帶來的翻轉式革命。

為感受5G網路的科技應用，侯友宜在現場進行了網路虛擬足球射門等體驗。在4G環境的守門員防守下，侯友宜輕鬆就將球射入球門，但5G環境的守門員防守下迅速擋下侯的射門，顯示5G「低延遲」特性。

侯友宜表示，新北市近年積極推動區塊鏈、人工智慧、電子商務、5G及智慧製造等新興科技產業，5G是未來智慧產業發展的重要技術，新北市將藉由5G技術，整合人工智慧(AI)、區塊鏈(Blockchain)、雲端運算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)等各項新興科技，協助新北企業做數位轉型，接軌國際。

侯友宜芬蘭
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