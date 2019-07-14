侯友宜訪Nokia 路燈結合監視印象最深

2019-07-14 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜前往北歐四國考察，日前訪問芬蘭的NOKIA、瑞典的Findity，其中NOKIA的路燈結合監視系統，最讓侯友宜印象深刻。同時體驗5G科技，侯友宜指出，學習最新通訊科技與技術，成為發展智慧經濟城市的參考。

NOKIA台灣區總經理劉明達指出，燈結合監視系統能讓警方透過系統辨識語音及臉部面貌，沒有秒差的擷取現場影像，讓後端指揮系統即時派遣警力救援。侯友宜說，新北從2011年起推動「科技建警」，未來也能運用新端科技，協助警方有效率的執行勤務。

芬蘭的NOKIA曾在智慧型手機的洪流下面臨衰退，因此轉往新創事業發展5G，並使用在健康照護、車聯網、智慧量表、以及智慧城市，NOKIA也在華為被美國列入禁止交易名單後，成為目前最多公司合作的5G供應商。

侯友宜也在現場體驗足球射門與機器手臂，感受5G「低延遲」的特性，也透過機械手臂遠端感受物品材質，未來不僅能用在網路購物，也能讓醫生遠端手術作業。

侯友宜說，5G是未來智慧產業發展的重要技術，新北將藉由5G整合人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據，協助新北企業做數位轉型，接軌國際。