交叉十字交織成繽紛花紋 新住民靠十字繡串起故鄉情

2019-07-14 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「十字繡是我對故鄉的記憶。」40幾歲的大陸四川新住民肖玉玲，從小隨母親學習十字繡，結婚後跟著老公到新北市三重定居多年，仍不忘母親傳承的手藝，趁著平常有空時藉著十字繡抒發對故鄉的情懷，也累積許多繡品。肖玉玲受到新北市文化局的邀請，即日起至9月1日，將在空軍三重一村舉辦特展，以十字繡品串起眷村思鄉情。

十字繡是一種歷史悠久的繡法，以一連串交叉十字，在布面上交織成色彩豐富鮮豔的花紋圖案，可運用在被面、枕套、衣物、鞋子及畫屏等，是四川當地常見的特色生活工藝，也易學易懂易上手。

由於空軍三重一村過去原眷戶多數同樣來自大陸四川，新北市文化局表示，透過里長介紹，得知肖玉玲的故事，因此也希望可以透過辦理特展以及十字繡課程，讓許多人能回味故鄉之情。