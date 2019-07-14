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交叉十字交織成繽紛花紋 新住民靠十字繡串起故鄉情

2019-07-14 14:14聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「十字繡是我對故鄉的記憶。」40幾歲的大陸四川新住民肖玉玲，從小隨母親學習十字繡，結婚後跟著老公到新北市三重定居多年，仍不忘母親傳承的手藝，趁著平常有空時藉著十字繡抒發對故鄉的情懷，也累積許多繡品。肖玉玲受到新北市文化局的邀請，即日起至9月1日，將在空軍三重一村舉辦特展，以十字繡品串起眷村思鄉情。

十字繡是一種歷史悠久的繡法，以一連串交叉十字，在布面上交織成色彩豐富鮮豔的花紋圖案，可運用在被面、枕套、衣物、鞋子及畫屏等，是四川當地常見的特色生活工藝，也易學易懂易上手。

由於空軍三重一村過去原眷戶多數同樣來自大陸四川，新北市文化局表示，透過里長介紹，得知肖玉玲的故事，因此也希望可以透過辦理特展以及十字繡課程，讓許多人能回味故鄉之情。

為了讓更多人認識十字繡，文化局表示，除了特展外，還將舉辦4場免費體驗課程活動，將於本月21日及8月18日舉辦，各兩場次，下午1點至2點30分以及下午3點至4點30分，每場次8人，課程內容為「平安傳情相框雙面繡」、「夏末串珠吊飾繡」，對刺繡有興趣者，可在開園時間至空軍三重一村遊客中心報名，動手繡出專屬自己的作品。

40幾歲的大陸四川新住民肖玉玲，從小隨母親學習十字繡，結婚後跟著老公到新北市三重...
40幾歲的大陸四川新住民肖玉玲，從小隨母親學習十字繡，結婚後跟著老公到新北市三重定居多年，平常有空就會藉著十字繡抒發對故鄉的情懷。圖／新北市文化局提供
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為了讓更多人認識十字繡，本月21日及8月18日將舉辦4場免費體驗課程活動。圖／新...
為了讓更多人認識十字繡，本月21日及8月18日將舉辦4場免費體驗課程活動。圖／新北市文化局提供
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十字繡是一種歷史悠久的繡法，以一連串交叉十字，在布面上交織成色彩豐富鮮豔的花紋圖...
十字繡是一種歷史悠久的繡法，以一連串交叉十字，在布面上交織成色彩豐富鮮豔的花紋圖案，可運用在被面、枕套、衣物、鞋子及畫屏等，是四川當地常見的特色生活工藝。圖／新北市文化局提供
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即日起至9月1日，空軍三重一村將舉辦「繡傳思鄉情-肖玉玲十字繡特展」，以十字繡品...
即日起至9月1日，空軍三重一村將舉辦「繡傳思鄉情-肖玉玲十字繡特展」，以十字繡品串起眷村思鄉情。圖／新北市文化局提供
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