親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

保時捷遇大貨車！北宜公路保時捷失控撞來車 結果GG...

長榮罷工誰最苦？ 地勤病倒進加護病房至今

聯新國際醫院資助實習 美大學生驚豔雙向轉診效率高

2019-07-14 12:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

聯新國際醫院連續第2年，資助美國加州州立大學長堤分校學生來台實習，見識台灣先進的醫療軟硬體，也推崇健保制度及雙向轉診。加州喜瑞都市前市長李欒復青、實習計畫總召集人李曉曄教授，特地來台灣致贈表揚狀，感謝聯新國際醫院總院長張煥禎為推廣台灣醫療實力、做好國民外交的努力和貢獻。

加州州立大學長堤分校「台灣醫院管理暑期實習計畫」總召集人李曉曄教授，偕同李欒復青特地來到台灣，致贈由現任美國聯邦眾議員Linda Sanchez、加州衆議員 Cristina Garcia署名的表揚狀給聯新國際醫院總院長張煥禎，讚揚院方連續2年資助海外醫療實習計畫。李欒復青市長為表達支持，自費來台灣代替兩位眾議員頒獎，並親身體驗、見證聯新國際醫院高品質的健檢服務，也等於宣傳台灣的健保和轉診制度。

李曉曄教授表示，不少美國大學生夢想進入醫學院就讀，有些學生來自中產階層的家庭收入不豐，無法負擔高額的學費，聯新國際醫院贊助見習機會及食宿費用，在南加州地區獲得高度重視。

李曉華說，學生在聯新國際醫院的實習，對於繼續深造或就業是相當有利的資歷，像去年來聯新國際醫院實習的6名學生，有1人申請錄取長春藤名校之一的賓州大學，攻讀生物科技研究所，聯新的實習有加分作用。

實習計畫今年是第2年學生報名踴躍，李曉華指出，開放申請很快就額滿，顯然聯新國際醫院贊助的實習計畫已發揮成效，也促成美國大學菁英為高水準的台灣醫療宣傳，期許將來持續擴大交流創造台美雙贏。

學生們實習期間，對聯新國際醫療資源平台印象深刻，也肯定各門診橫向聯繫和診院之間的轉診服務效率高。實習15日結束就要回美國。總院長張煥禎表示，在美國就讀醫學院除了要成績優異，家庭經濟條件也要優渥，聯新國際醫院資助實習計畫，讓優秀學生來台學習醫院管理，累積實習經驗提升未來競爭力。聯新國際醫院也因為推動實習計畫，同時帶動院內國際化水平，宣揚台灣優質醫療服務，做好國民外交。

為期2周超過80小時的實習課程，由聯新國際醫院主管級醫師或專業技術人員主管親自教學，全程英文進行，課程涵蓋醫務管理實務、醫學教育與研究發展管理、醫療品質與管理，也安排重症醫學、運動醫學、特色醫療、尼泊爾義診等見習，以及實地參與社區醫療服務。

此外，加州州立大學長堤分校學生對於台灣的醫療制度讚不絕口，特別是雙向轉診的效率留下深刻印象。聯新國際醫院雁行計畫落實分級醫療與雙向轉診，醫院與診所密切的資訊整合，透過社區健康照護平台與電子轉診平台，醫院同步接收病人的轉診訊息，可優先安排就醫，縮短等待時間，大幅提升效率。診療結束或出院，醫院則協助轉回到原診所，診所醫師可透過平台查詢患者的就醫處置、用藥記錄、檢驗檢查、影像報告，讓醫療服務不中斷。學生表示，台灣健保的雙向轉診效率高，資源高度整合，希望回美國之後，將學習及觀察成果製作成網站，向全世界分享。

通稿照-美國加州州立大學長堤分校6名學生們將結束實習離台，聯新國際醫院總院長張煥...
通稿照-美國加州州立大學長堤分校6名學生們將結束實習離台，聯新國際醫院總院長張煥禎（後排右2）和學生合影也肯定他們的表現。圖／聯新國際醫院提供
分享
聯新國際醫院為實習生安排兩周課程到重症醫學、運動醫學、特色醫療等科別見習。圖／聯...
聯新國際醫院為實習生安排兩周課程到重症醫學、運動醫學、特色醫療等科別見習。圖／聯新國際醫院提供
分享

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

「最美海邊小學」看最髒海岸 學生驚呼：好多垃圾

2019-07-14 00:11

來這遛小孩／榮星花園遊戲 生態混搭童趣

2019-07-14 00:10

哇！育兒假共480天 侯友宜訪瑞典「性平值得效法」

2019-07-14 00:09

熊讚水樂園清涼開場 柯P試玩極限衝浪

2019-07-14 00:04

北市府附幼抽籤 「內外有別」議員質疑

2019-07-13 23:53

北市2路口斑馬線退縮 下月底完工

2019-07-13 23:37

柯文哲：發敬老金「沒用」 議員：找藉口

2019-07-13 23:30

北市公私幼補助 將新增2至3歲

2019-07-13 23:25

廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33

八里「愛心柚」限量上市 用柚子傳遞心意

2019-07-13 14:55

新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35

新北客家戲曲夏令營 超萌小孫悟空學客語

2019-07-13 13:38

旅美藝術家鄭麗雲個展「萬相無形」下午開幕

2019-07-13 12:24

三峽茶香飄宜蘭 茶農黃耀寬獲比賽亞軍

2019-07-13 11:59

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

三峽藍染節20日起跑 首與國際接軌15國參展

2019-07-13 07:59
看更多

熱門文章

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26

來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35

飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15

絢麗英仙座流星雨來了 天文玩家在這引頸搶拍

2019-07-13 16:24

影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15

金防部指揮官三度回金門服務 今會楊鎮浯盼創造雙贏

2019-07-13 23:06

影／浪漫野餐配無敵海景美眉來打卡 基隆潮境音樂會登場

2019-07-13 19:18

江啟臣3小時連吃12碗炒麵豬血湯 網友：怎麼不會胖

2019-07-13 18:39

紅火蟻入侵 別逗留清大田徑場草皮

2019-07-13 16:46

豬哥亮兒子策畫 老戲院萬國戲院演出百老匯綜藝傳奇

2019-07-13 18:39

時力募款餐會黃捷唱到破音 林于凱跳到氣喘如牛

2019-07-13 21:57

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

太熱！尖石水蜜桃產量銳減 想吃手腳要快

2019-07-13 16:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

花蓮首座公共托育家園落腳鳳林 9月啟用

2019-07-13 13:32

紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52

廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33

影／和平島社靈廟王船海上遊江 浩蕩進基隆港民眾搶拍

2019-07-13 15:00

日照及西南風沉降 台東7月14日首次亮高溫紅燈

2019-07-13 18:12

家長觀望…嘉市東區公托沒滿招

2019-07-13 23:05

跟著紫斑蝶到關仔嶺 西拉雅連辦7周蝴蝶遊樂園

2019-07-13 13:33

影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17

中市部分免費車格「變自家車庫」 交通局將開始收費

2019-07-13 13:34

女人當自強 苗栗婦女特殊需求課程好搶手

2019-07-14 08:04

屏東九校聯合舞展下午登場 潘孟安：好想回到18歲！

2019-07-14 10:05

新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35

南市爭取2.2億改善二仁溪 串聯三環自行車道

2019-07-13 13:02

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

和平島西班牙教堂遺址 林右昌：大航海時代基隆很重要

2019-07-14 12:07

「石虎進香團」作家劉克襄分享走路的旅行觀察

2019-07-13 22:39

響應北漂返鄉 麥當勞招募列車首度開到高雄起薪3萬6

2019-07-13 16:30

免費車格變車庫 中市將收費

2019-07-14 00:02

奇妙巧合！腦麻詩人英勇警鐵 同名同姓都是嘉義人

2019-07-13 18:35

高雄市美術班聯展暨創意徵集展 分享孩子的異想世界

2019-07-13 17:56

音浪頭城登場 白天塗鴉戰 晚上謝和弦徐佳瑩沙灘上開唱　

2019-07-13 18:00

影／中斷近90年 噶瑪蘭族宜蘭海祭

2019-07-13 15:00

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top