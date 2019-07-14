聯新國際醫院資助實習 美大學生驚豔雙向轉診效率高

2019-07-14 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



聯新國際醫院連續第2年，資助美國加州州立大學長堤分校學生來台實習，見識台灣先進的醫療軟硬體，也推崇健保制度及雙向轉診。加州喜瑞都市前市長李欒復青、實習計畫總召集人李曉曄教授，特地來台灣致贈表揚狀，感謝聯新國際醫院總院長張煥禎為推廣台灣醫療實力、做好國民外交的努力和貢獻。

加州州立大學長堤分校「台灣醫院管理暑期實習計畫」總召集人李曉曄教授，偕同李欒復青特地來到台灣，致贈由現任美國聯邦眾議員Linda Sanchez、加州衆議員 Cristina Garcia署名的表揚狀給聯新國際醫院總院長張煥禎，讚揚院方連續2年資助海外醫療實習計畫。李欒復青市長為表達支持，自費來台灣代替兩位眾議員頒獎，並親身體驗、見證聯新國際醫院高品質的健檢服務，也等於宣傳台灣的健保和轉診制度。

李曉曄教授表示，不少美國大學生夢想進入醫學院就讀，有些學生來自中產階層的家庭收入不豐，無法負擔高額的學費，聯新國際醫院贊助見習機會及食宿費用，在南加州地區獲得高度重視。

李曉華說，學生在聯新國際醫院的實習，對於繼續深造或就業是相當有利的資歷，像去年來聯新國際醫院實習的6名學生，有1人申請錄取長春藤名校之一的賓州大學，攻讀生物科技研究所，聯新的實習有加分作用。

實習計畫今年是第2年學生報名踴躍，李曉華指出，開放申請很快就額滿，顯然聯新國際醫院贊助的實習計畫已發揮成效，也促成美國大學菁英為高水準的台灣醫療宣傳，期許將來持續擴大交流創造台美雙贏。

學生們實習期間，對聯新國際醫療資源平台印象深刻，也肯定各門診橫向聯繫和診院之間的轉診服務效率高。實習15日結束就要回美國。總院長張煥禎表示，在美國就讀醫學院除了要成績優異，家庭經濟條件也要優渥，聯新國際醫院資助實習計畫，讓優秀學生來台學習醫院管理，累積實習經驗提升未來競爭力。聯新國際醫院也因為推動實習計畫，同時帶動院內國際化水平，宣揚台灣優質醫療服務，做好國民外交。

為期2周超過80小時的實習課程，由聯新國際醫院主管級醫師或專業技術人員主管親自教學，全程英文進行，課程涵蓋醫務管理實務、醫學教育與研究發展管理、醫療品質與管理，也安排重症醫學、運動醫學、特色醫療、尼泊爾義診等見習，以及實地參與社區醫療服務。