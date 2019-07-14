親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

保時捷遇大貨車！北宜公路保時捷失控撞來車 結果GG...

長榮罷工誰最苦？ 地勤病倒進加護病房至今

改善水質、環境綠美化 找回瓦磘溝昔日風華

2019-07-14 12:09聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為促進中永和地區民眾對瓦磘溝現階段環境營造成果的了解，新北市政府7月12日於中和區公所舉辦「新北市瓦磘溝開發整治說明會」，針對瓦磘溝近年來在淹水防治、水質改善、公共溝通、綠美化及交通、城鄉等議題，向民眾進行成果說明。

瓦磘溝過去因設窯燒製磚瓦得名，也是中、永和當地居民交通及運輸的重要水道，但隨著時代更迭，瓦磘溝失去原有功能，更因為中永和地區居民的聚集，衍生的生活汙水嚴重影響瓦磘溝。

新北市水利局表示，市府自2013年至2019年止，共投入31.79億元，購買瓦磘溝沿岸約2.09公頃綠地，並將取得的土地設置為社區小型公園，或進行綠美化後開放民眾使用，逐步改善社區綠地不足的問題。

針對瓦磘溝沿岸停車需求的問題，水利局表示，由於目前沿岸尚未取得的土地皆為私有地，土地取得較為困難，但研議以集中標購的方式進行，並期望獲得在地民眾的支持。

另外，針對民眾希望透過市府與民間公益團體合作方式，試辦瓦磘溝酵素除臭、設置蝴蝶廊道，以及雙和地區環境教育中心可行性等議題，水利局將提供資源上的支援，來滿足地方公益團體對瓦磘溝願景發展所做的努力。

水利局也表示，為改善瓦磘溝的水質，已研議試辦設置礫間現地處理場，所需經費為9000萬元，規畫費用已獲得中央補助，礫間現地處理場完成後，可改善瓦磘溝水質，並配合整體環境營造及串連綠廊，找回過去瓦磘溝的風華美景。

為促進中永和地區民眾對瓦磘溝現階段環境營造成果的瞭解，新北市政府7月12日於中和...
為促進中永和地區民眾對瓦磘溝現階段環境營造成果的瞭解，新北市政府7月12日於中和區公所舉辦「新北市瓦磘溝開發整治說明會」。圖／新北市水利局提供
分享
為改善瓦磘溝的水質，新北市水利局已研議試辦設置礫間現地處理場，並配合整體環境營造...
為改善瓦磘溝的水質，新北市水利局已研議試辦設置礫間現地處理場，並配合整體環境營造及串連綠廊，圖為綠廊串連示照（安平橋西側）。圖／新北市水利局提供
分享
汙水礫間處理設施預定地。圖／新北市水利局提供
汙水礫間處理設施預定地。圖／新北市水利局提供
分享

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

「最美海邊小學」看最髒海岸 學生驚呼：好多垃圾

2019-07-14 00:11

來這遛小孩／榮星花園遊戲 生態混搭童趣

2019-07-14 00:10

哇！育兒假共480天 侯友宜訪瑞典「性平值得效法」

2019-07-14 00:09

熊讚水樂園清涼開場 柯P試玩極限衝浪

2019-07-14 00:04

北市府附幼抽籤 「內外有別」議員質疑

2019-07-13 23:53

北市2路口斑馬線退縮 下月底完工

2019-07-13 23:37

柯文哲：發敬老金「沒用」 議員：找藉口

2019-07-13 23:30

北市公私幼補助 將新增2至3歲

2019-07-13 23:25

廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33

八里「愛心柚」限量上市 用柚子傳遞心意

2019-07-13 14:55

新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35

新北客家戲曲夏令營 超萌小孫悟空學客語

2019-07-13 13:38

旅美藝術家鄭麗雲個展「萬相無形」下午開幕

2019-07-13 12:24

三峽茶香飄宜蘭 茶農黃耀寬獲比賽亞軍

2019-07-13 11:59

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

三峽藍染節20日起跑 首與國際接軌15國參展

2019-07-13 07:59
看更多

熱門文章

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26

來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35

飢餓三十營友確診流感 活動提早結束送走萬名參加者

2019-07-13 23:15

絢麗英仙座流星雨來了 天文玩家在這引頸搶拍

2019-07-13 16:24

影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15

金防部指揮官三度回金門服務 今會楊鎮浯盼創造雙贏

2019-07-13 23:06

影／浪漫野餐配無敵海景美眉來打卡 基隆潮境音樂會登場

2019-07-13 19:18

江啟臣3小時連吃12碗炒麵豬血湯 網友：怎麼不會胖

2019-07-13 18:39

紅火蟻入侵 別逗留清大田徑場草皮

2019-07-13 16:46

豬哥亮兒子策畫 老戲院萬國戲院演出百老匯綜藝傳奇

2019-07-13 18:39

時力募款餐會黃捷唱到破音 林于凱跳到氣喘如牛

2019-07-13 21:57

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

太熱！尖石水蜜桃產量銳減 想吃手腳要快

2019-07-13 16:28

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

花蓮首座公共托育家園落腳鳳林 9月啟用

2019-07-13 13:32

紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52

廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33

影／和平島社靈廟王船海上遊江 浩蕩進基隆港民眾搶拍

2019-07-13 15:00

日照及西南風沉降 台東7月14日首次亮高溫紅燈

2019-07-13 18:12

家長觀望…嘉市東區公托沒滿招

2019-07-13 23:05

跟著紫斑蝶到關仔嶺 西拉雅連辦7周蝴蝶遊樂園

2019-07-13 13:33

影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17

中市部分免費車格「變自家車庫」 交通局將開始收費

2019-07-13 13:34

女人當自強 苗栗婦女特殊需求課程好搶手

2019-07-14 08:04

屏東九校聯合舞展下午登場 潘孟安：好想回到18歲！

2019-07-14 10:05

新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35

南市爭取2.2億改善二仁溪 串聯三環自行車道

2019-07-13 13:02

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

和平島西班牙教堂遺址 林右昌：大航海時代基隆很重要

2019-07-14 12:07

「石虎進香團」作家劉克襄分享走路的旅行觀察

2019-07-13 22:39

響應北漂返鄉 麥當勞招募列車首度開到高雄起薪3萬6

2019-07-13 16:30

免費車格變車庫 中市將收費

2019-07-14 00:02

奇妙巧合！腦麻詩人英勇警鐵 同名同姓都是嘉義人

2019-07-13 18:35

高雄市美術班聯展暨創意徵集展 分享孩子的異想世界

2019-07-13 17:56

音浪頭城登場 白天塗鴉戰 晚上謝和弦徐佳瑩沙灘上開唱　

2019-07-13 18:00

影／中斷近90年 噶瑪蘭族宜蘭海祭

2019-07-13 15:00

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top