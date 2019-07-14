改善水質、環境綠美化 找回瓦磘溝昔日風華

2019-07-14 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為促進中永和地區民眾對瓦磘溝現階段環境營造成果的了解，新北市政府7月12日於中和區公所舉辦「新北市瓦磘溝開發整治說明會」，針對瓦磘溝近年來在淹水防治、水質改善、公共溝通、綠美化及交通、城鄉等議題，向民眾進行成果說明。

瓦磘溝過去因設窯燒製磚瓦得名，也是中、永和當地居民交通及運輸的重要水道，但隨著時代更迭，瓦磘溝失去原有功能，更因為中永和地區居民的聚集，衍生的生活汙水嚴重影響瓦磘溝。

新北市水利局表示，市府自2013年至2019年止，共投入31.79億元，購買瓦磘溝沿岸約2.09公頃綠地，並將取得的土地設置為社區小型公園，或進行綠美化後開放民眾使用，逐步改善社區綠地不足的問題。

針對瓦磘溝沿岸停車需求的問題，水利局表示，由於目前沿岸尚未取得的土地皆為私有地，土地取得較為困難，但研議以集中標購的方式進行，並期望獲得在地民眾的支持。

另外，針對民眾希望透過市府與民間公益團體合作方式，試辦瓦磘溝酵素除臭、設置蝴蝶廊道，以及雙和地區環境教育中心可行性等議題，水利局將提供資源上的支援，來滿足地方公益團體對瓦磘溝願景發展所做的努力。