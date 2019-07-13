影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市政府今晚7時30分在台中市民廣場舉辦台中購物節宣傳活動，現場共出動300架無人機的以不同的燈光顏色，在夜空中演出台中購物節圖案，包括要贈送的轎車、最大獎豪宅、象徵購物節拚經濟裝滿錢的錢袋，並打出「台中Shopping」字樣，最後是一名拎著購物袋女孩的台中購物節意象結尾。

台中市政府說明，為宣傳為期六周的台中購物節，今晚活動由市長盧秀燕抽出早鳥註冊APP及早鳥消費禮等2個獎項、共13位幸運得主，可獲得市價約30萬元的林酒店國王行宮總統套房住宿券、Switch遊戲機及霧峰區農會1年份友善米等大獎，現場安排300架無人機動態展演，在夜空中變化各式圖案，吸引全國民眾前來觀光消費。

首屆台中購物節即日起至8月18日盛大登場，民眾只要在為期40天的活動期間到台中消費累計滿500元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

首屆台中購物節即日起至8月18日盛大登場，民眾只要在為期40天的活動期間到台中消費累計滿500元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

經發局說，現場抽出7月10日活動起跑當日的早鳥消費禮，共有6人能獲得霧峰區農會1年份友善米的大獎，今晚將於活動出抽出這2個獎項、共13位幸運民眾；明天將於大安濱海樂園抽出第一周「觀光週」獎項，包括納智捷S3國產汽車1台、光陽電動機車1台、台中港酒店總統套房住宿1張及多樣3C好禮，抽獎機會將保留繼續累積，8月18日前周周都有抽獎，越早消費，中獎機會就越多。