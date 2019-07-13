親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

影／300架無人機起飛在夜空宣傳台中購物節

2019-07-13 21:15聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市政府今晚7時30分在台中市民廣場舉辦台中購物節宣傳活動，現場共出動300架無人機的以不同的燈光顏色，在夜空中演出台中購物節圖案，包括要贈送的轎車、最大獎豪宅、象徵購物節拚經濟裝滿錢的錢袋，並打出「台中Shopping」字樣，最後是一名拎著購物袋女孩的台中購物節意象結尾。

台中市政府說明，為宣傳為期六周的台中購物節，今晚活動由市長盧秀燕抽出早鳥註冊APP及早鳥消費禮等2個獎項、共13位幸運得主，可獲得市價約30萬元的林酒店國王行宮總統套房住宿券、Switch遊戲機及霧峰區農會1年份友善米等大獎，現場安排300架無人機動態展演，在夜空中變化各式圖案，吸引全國民眾前來觀光消費。

首屆台中購物節即日起至8月18日盛大登場，民眾只要在為期40天的活動期間到台中消費累計滿500元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

首屆台中購物節即日起至8月18日盛大登場，民眾只要在為期40天的活動期間到台中消費累計滿500元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

經發局說，現場抽出7月10日活動起跑當日的早鳥消費禮，共有6人能獲得霧峰區農會1年份友善米的大獎，今晚將於活動出抽出這2個獎項、共13位幸運民眾；明天將於大安濱海樂園抽出第一周「觀光週」獎項，包括納智捷S3國產汽車1台、光陽電動機車1台、台中港酒店總統套房住宿1張及多樣3C好禮，抽獎機會將保留繼續累積，8月18日前周周都有抽獎，越早消費，中獎機會就越多。

詳情請上「台中購物節」網站（https://www.taichungshopping.tw/）查詢。

台中市政府今晚出動300架無人機，以不同的燈光顏色，在夜空中演出台中購物節圖案，...
台中市政府今晚出動300架無人機，以不同的燈光顏色，在夜空中演出台中購物節圖案，最後以一名拎著購物袋女孩的台中購物節意象結尾。影片／台中市政府提供
分享

電動機車台中市萬豪
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

八里「愛心柚」限量上市 用柚子傳遞心意

2019-07-13 14:55

新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35

新北客家戲曲夏令營 超萌小孫悟空學客語

2019-07-13 13:38

旅美藝術家鄭麗雲個展「萬相無形」下午開幕

2019-07-13 12:24

三峽茶香飄宜蘭 茶農黃耀寬獲比賽亞軍

2019-07-13 11:59

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

三峽藍染節20日起跑 首與國際接軌15國參展

2019-07-13 07:59

淡海輕軌憑一日票 商家優惠

2019-07-13 00:05

寧夏Yes App上線 與艋舺共推優惠

2019-07-12 23:50

捷運萬大線2期 110年初動工

2019-07-12 23:45

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

寵物往生…未除戶 絕育通知書惹怒飼主

2019-07-12 23:04

新北教室智慧化 侯友宜：2年擬投資5億

2019-07-12 22:35

土城捷運站3號出口增電梯 最快2022年啟用

2019-07-12 22:33

賴和特展「懶雲診療室」 LINE群對話論戰新舊文學

2019-07-12 17:19

訪芬蘭交流教育創新 侯友宜：2年5億元智慧化逾萬教室

2019-07-12 17:08

寵物過世還收絕育通知書 新北動保處：可更新登記資料

2019-07-12 15:59
看更多

熱門文章

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

台南再添1例本土登革熱 山區今年首現本土病例

2019-07-13 12:04

選基隆市長？許效舜：有機會「拚了」

2019-07-13 00:09

雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28

韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

韓國瑜不參加多納黑米祭？市府：仍保留出席可能

2019-07-13 11:37

來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

春遊消費4千元 台中幸運兒開走百萬名車

2019-07-13 10:04

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

中捷綠線很吵 民眾聽噪音「精準知班車何時到」

2019-07-12 23:10

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56

被關5年終於解放 利稻村開心南橫東段解除交管

2019-07-13 12:27

智慧交通控制有效！竹北至竹科僅需7分鐘

2019-07-12 23:41

宜蘭羅東藝穗節今晚開幕 空中芭蕾壓軸

2019-07-12 23:55

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

江啟臣3小時連吃12碗炒麵豬血湯 網友：怎麼不會胖

2019-07-13 18:39

國道4號豐潭段 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 23:12

捷運萬大線2期 110年初動工

2019-07-12 23:45

花東縱谷夏天好好玩 入住15家溫泉旅宿有機會抽黃金

2019-07-13 07:58

甄珍高雄影展修復14部數位版 駁二i89重現台灣經典片

2019-07-13 10:53

紅火蟻入侵 別逗留清大田徑場草皮

2019-07-13 16:46

高雄舊鐵道工地旁道路下陷 漏夜局部封路

2019-07-13 03:33

影／和平島社靈廟王船海上遊江 浩蕩進基隆港民眾搶拍

2019-07-13 15:00

花蓮首座公共托育家園落腳鳳林 9月啟用

2019-07-13 13:32

廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33

紅龍果盛產期 果農教挑果撇步要皺和紅

2019-07-13 14:52

苗栗縣YouBike設置周年 8月將突破百萬人次推好康

2019-07-12 22:58

高雄市又見道路坍塌 疑因舊鐵道路基下陷所致

2019-07-13 11:53

林右昌、鄭文燦、林智堅將合體大PK 拚漁港人氣送好禮

2019-07-13 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top