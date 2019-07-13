廢塑膠加工廠汙染白天挨罰晚上又關門作業 新北要重罰

2019-07-13 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市三峽、樹林北大特區一帶屢遭民眾反映有異味，但稽查人員幸事時，氣味卻往往已經消散。環保局和市議員江怡臻、南園里長李培鈺昨天先合作查獲三峽三樹路222巷內廢塑膠加工廠關起廠門加工，馬上裁罰；不料今天凌晨再度開工，稽查人員又趕到查獲。環保局表示將從重開罰。

新北環保局表示，當地民眾多次通報夜間聞到怪異氣味，但稽查員趕到時，卻疑似因異味隨風向等因素消散，無功而返。前天深夜又接獲通報，先摸黑沿線巡查，並訪談路邊民眾，得知有「塑膠味、刺鼻味、酸臭味」3種特性，研判汙染源可能是塑膠加工業者，在廢塑膠加工廠外發現符合民眾描述氣味來源，但現場大門深鎖無人回應。

昨天環保局趕往現場，依然發現周邊有明顯粒狀汙染物，隨即進廠稽查，發現業者空氣汙染防制設備已經故障，依違反空氣汙防制法告發，並告知最重可罰500萬元，要求立即改善，未改善前須停止作業；廠內事業廢棄物貯存點汙染地面，也未以中文標示廢棄物名稱，也依廢棄物清理法告發，最重可罰300萬元。