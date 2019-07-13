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八里「愛心柚」限量上市　用柚子傳遞心意

2019-07-13 14:55聯合報 記者江婉儀╱即時報導

來自新北市的柚農黃阿發，經過多年嘗試後，終於將柚子的外型塑成愛心，外觀相當吸睛， 農業局表示，新北市八里區心型柚限量上市，即日起推出1000顆，每顆380元，2顆750元免運，歡迎大家到八里區農會臉書訂購。

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發年輕時從事紡織業，後來因為父親身體狀況不佳，而決定返家從農。為了做出市場區隔，黃阿發從102年開始嘗試種植心型柚，雖然第一年大部分的果實都失敗，但是憑著對於柚子的熱情，透過不斷精進種植技術，觀察氣候、土壤條件對心型柚成長的影響，如今已蛻變為『心型柚達人』。

黃阿發表示，在柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生長，最後長成愛心的形狀。今年氣候高溫多雨，心型柚顏色較深，而每個園區的土壤條件跟採收時間差異，也會讓心型柚顏色產生些許不同。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，每年5月前後，農民會將文旦柚套上外框塑型，經過將近3個月的成長，變成傳遞幸福的心型柚，今年心型文旦柚數量有限，歡迎購買新北八里特有的心型文旦柚，7月還會推出更多系列活動，可到八里區農會臉書查詢。

農業局表示，今年特別推出「預購滿額送幸福」活動，7月18日至8月10日開放網路下單，預購文旦柚禮盒滿10箱(10斤裝)，即可免費獲得心型柚1顆，限量99個名額，透過新北文旦傳達最深的心意，與家人、情人一起分享浪漫與團圓時光，而心型柚訂購資訊，也可洽八里區農會02-2610-2996，或上農會臉書查詢。

黃阿發表示，在柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生長，最...
黃阿發表示，在柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生長，最後長成愛心的形狀。圖／新北市農業局提供
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農友黃阿發表示．他在柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生...
農友黃阿發表示．他在柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生長，最後長成愛心的形狀。圖／新北市農業局提供
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農業局表示，今年特別推出「預購滿額送幸福」活動，7月18日至8月10日開放網路下...
農業局表示，今年特別推出「預購滿額送幸福」活動，7月18日至8月10日開放網路下單，預購文旦柚禮盒滿10箱(10斤裝)，即可免費獲得心型柚1顆。圖／新北市農業局提供
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