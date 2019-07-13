新北市高溫橙燈發布 小心熱傷害

2019-07-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



受到太平洋熱高壓及西南風沉降氣流影響，全台各地高溫炎熱，中央氣象局今天中午發布新北市橙燈高溫資訊，有出現38度極端高溫的機會。新北市政府提醒市民預防高溫熱傷害有3保，「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，同時留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

新北市消防局黃德清局長表示，因應中央氣象局發布高溫資訊，市府今天中午立即出動洗街車進行市區路面環境降溫措施，預計可降低環境溫度最高達10度，並維持2至3小時，各個公共場所並持續加強防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。新北市府貼心提醒市民以下事項：

一、 保持涼爽：

外出時請穿著輕便透氣衣服、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，並避免進行長時間劇烈運動。請適時關懷老人、小孩及弱勢族群健康，室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。體溫調節能力較差年長族群，應前往通風或有空調設備場所避暑。

二、 定時補充水分：

每天至少喝下8杯白開水，建議不喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊同事狀況，適當休息及喝水。

三、 保持警覺：

請使用溫度計監測室內溫度，應避免在上午10時到下午2時出門及戶外活動，隨時注意氣象局發布天氣預報，戶外活動應避開高溫日期。窗邊請加裝窗簾，切勿將幼兒或老人獨自留在車內。高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。