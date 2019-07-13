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新北泰山塭仔圳都計 健全產業生活機能

2019-07-13 13:26中央社 新北13日電

新北市城鄉發展局表示，新莊及泰山塭仔圳都市計畫將延續新莊副都心、新莊知識產業專用區，結合輔大醫院闢建產業專用區、醫療與社會福利用地，健全新莊、泰山地區的都市機能。

新北市府城鄉發展局表示，新北泰山塭仔圳都市計畫主要計畫在6月18日由內政部都委會審議通過；細部計畫配合內政部的意見再調整，已經於7月11日由新北市都委會審議確認通過。

城鄉局說，後續將配合內政部都市計畫委員會的意見，辦理公開展覽及地方說明會，預計今年底審議完成都市計劃，後續啟動市地重劃作業。

城鄉局說，這次通過的內容主要是配合人民陳情意見，再調整都市計畫，既有合法聚落美華新村、輔大三角商城、輔大捷運2號出口住戶、文程社區、三泰路社區、新莊路社區、瓊林北路社區等，考量居住權益，在不影響公共設施用地完整性與機能下，予以排除重劃。

城鄉發展局說，配合機場捷運線開發及交通需求，細部計畫也調整交通用地並增設捷運場站，並規劃50公頃的公園綠地及廣場等開放型公共設施。

城鄉局表示，未來更延續新莊副都心、新莊知識產業專用區及結合輔大醫院的發展，劃設3.7公頃產業專用區、2.8公頃醫療服務用地，及1.8公頃社會福利設施用地，以健全新莊、泰山地區都市機能，打造休閒、娛樂、醫療的優質住宅環境。

機場捷運都市計畫
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