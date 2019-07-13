三峽茶香飄宜蘭 茶農黃耀寬獲比賽亞軍

2019-07-13 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



黃耀寬說，比賽進行到「萎凋」的過程時，因為製茶手法特殊，讓鋪在笳笠上的茶菁散發出陣陣果香，其他選手們也爭相來聞聞這特殊的香氣，圖為本次競賽茶菁。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

全國紅茶製茶技術競賽7月6、7日在宜蘭縣冬山鄉舉行，來自全台灣代表各個縣市共45位選手互相較勁，8年級茶農黃耀寬代表新北市出征．成功擊敗各路好手奪得亞軍。

第4屆的全國紅茶製茶技術競賽，上周末在宜蘭冬山鄉公所前廣場舉辦，新北市分別由黃耀寬、翁萬、周啟生及李宗烈4位茶農代表新北市參賽，選手需取得大會提供的茶菁後，在2日內完成萎凋、揉捻、發酵、乾燥等步驟後，繳交指定重量的成品才算完成競賽。

首次參賽的黃耀寬是三峽在地少見的「8年級生」茶師，原在機械廠從事模具生產的他，在某次父親受傷後，才動了回家幫忙的念頭，在5年前決定返鄉從頭學起，與父親一同經營茶產業。

黃耀寬說，比賽進行到「萎凋」的過程時，因為製茶手法特殊，讓鋪在笳笠上的茶菁散發出陣陣果香，其他選手們也爭相來聞聞這特殊的香氣，自己也成為這次比賽中大家一直討論的選手，是比賽過程中意外的插曲。

黃耀寬表示，參加競賽的不確定性非常高，包含做茶的時間、環境、設備都與平常自己在家裡茶廠做茶差非常多，而且也是頭一次在正中午開始做茶，對於能否得獎也沒有非常大的信心，但俗話說的「娶某前，生子後」，去年剛出生的兒子有「幫父運」，讓老爸首次參賽就奪得獎項。