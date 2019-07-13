北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



士林監理站今天上午10點至下午4點舉辦「北區大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案招募活動」。北市區監理所所長袁國治說，為協助客運業者有效招募人力補充駕駛缺額，現場有18家客運業者設攤招募駕駛及現場面試，上午也超過200位民眾參加活動，並成功媒合77位民眾加入大客車駕駛行列。

北市區監理所所長袁國治指出，大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案補助計畫從今年6月12日起實施，計畫也分為三個部分。第一部分是對於取得職業大客車駕駛資格的不同轉職對象，有分別補助小客車升大客車駕駛訓練費用最高1萬4200元、以及大貨車升大客車者補助1萬元。第二部分是受訓期間可享公路總局與業者共同提供每月2萬3100元生活費用津貼，訓練期8周可補助4萬3120元。第三部分是只要任職滿6個月會再加發3萬元留職獎勵金，合計最高可領補助達9萬400元。

國光客運總經理吳忠錫坦言，大客車駕駛資格取得並不簡單，但大客車駕駛的平均薪資算高，每個月至少有4、5萬，如果要到7、8萬也不是沒有機會，只可惜外界可能對公車司機生態不是很了解，認知可能就只是開大客車比較辛苦。