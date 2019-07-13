親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲上午參加宜居永續健康台北城講座。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲上午參加宜居永續健康台北城講座。記者葉信菉／攝影
分享

台北市長柯文哲上午在中正紀念堂一樓演講廳演講「宜居永續-健康台北城講座」，面對台下許多高齡長者的聽眾，柯文哲直接提起敏感的重陽敬老金議題，「我為什麼反對齊頭式重陽敬老金？」直言「有錢人你發給他1500元沒有用，窮人發1500元也無既無事」，以敬老卡為例，強調政策要有引導性，發錢給他完全無法控制。

演講到永續概念時，柯文哲表示，他為什麼反對齊頭式重陽敬老金？有一本書提到，「用錢賺錢，比用勞力賺錢快」，意味著貧富懸殊會愈來愈厲害，面對這個問題，有錢人要課比較多稅金，社會福利要偏向弱者。

所以為什麼重陽敬老金不對？柯說，因為重陽敬老金是齊頭式發放，實際上，台北有沒有發？答案是有，中低收入戶有發。

柯文哲提到，政策要有引導性，發錢給他完全無法控制，因此在疾病預防上，打疫苗是最有效的治療，最理想就是每年打流感疫苗，滿65歲再打一劑肺炎鏈球菌疫苗。

北市也發敬老卡，每月480元，可以刷公車、捷運、youbike，最近還開放計程車，每次50元。一開始幕僚問，一個月480，12個月等於5700元，發重陽敬老金反而比較便宜。

柯文哲解釋，捷運每天載運200萬人次，如果變成210萬人，成本會上升嗎？不會；公車每天130萬人次，一輛車載運20人上升到25人，成本也不會提高；動物園1隻猴子被1000人看和1200人看，成本會上升嗎？廢話，當然不會，所以算一算，一次480點，給他坐公車捷運，開放使用運動中心，「不要怕，這是左手換右手，市府的場館還可充分利用」。

重陽敬老金柯文哲流感疫苗捷運悠遊卡
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

旅美藝術家鄭麗雲個展「萬相無形」下午開幕

2019-07-13 12:24

三峽茶香飄宜蘭 茶農黃耀寬獲比賽亞軍

2019-07-13 11:59

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

三峽藍染節20日起跑 首與國際接軌15國參展

2019-07-13 07:59

淡海輕軌憑一日票 商家優惠

2019-07-13 00:05

寧夏Yes App上線 與艋舺共推優惠

2019-07-12 23:50

捷運萬大線2期 110年初動工

2019-07-12 23:45

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

寵物往生…未除戶 絕育通知書惹怒飼主

2019-07-12 23:04

新北教室智慧化 侯友宜：2年擬投資5億

2019-07-12 22:35

土城捷運站3號出口增電梯 最快2022年啟用

2019-07-12 22:33

賴和特展「懶雲診療室」 LINE群對話論戰新舊文學

2019-07-12 17:19

訪芬蘭交流教育創新 侯友宜：2年5億元智慧化逾萬教室

2019-07-12 17:08

寵物過世還收絕育通知書 新北動保處：可更新登記資料

2019-07-12 15:59

八里婚禮廣場光雕迎七夕 點亮情侶戀愛心

2019-07-12 14:27

台中大安沙雕音樂季 與沙雕打卡送海翁君貼圖

2019-07-12 14:13

新北偏鄉寵物結紮巡迴7月開跑 籲飼主做好寵物絕育

2019-07-12 14:02

新北板橋凱撒、趣淘漫旅台北 獲選全台十大金級環保旅館

2019-07-12 12:54

大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯文哲：大家撈到好處

2019-07-12 12:07

國民黨公告新莊立委提名作業 陳明義、陳茂嘉表態爭取

2019-07-12 12:00

恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18
看更多

熱門文章

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

獨／回暖暖民眾喊選市長 許效舜：有機會就拚了

2019-07-12 13:56

選基隆市長？許效舜：有機會「拚了」

2019-07-13 00:09

25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

新北板橋凱撒、趣淘漫旅台北 獲選全台十大金級環保旅館

2019-07-12 12:54

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35

每10萬人口死傷人數台南居首 交通局：已提3年道安計畫

2019-07-12 15:32

嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06

搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top