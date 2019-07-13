為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午參加宜居永續健康台北城講座。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲上午在中正紀念堂一樓演講廳演講「宜居永續-健康台北城講座」，面對台下許多高齡長者的聽眾，柯文哲直接提起敏感的重陽敬老金議題，「我為什麼反對齊頭式重陽敬老金？」直言「有錢人你發給他1500元沒有用，窮人發1500元也無既無事」，以敬老卡為例，強調政策要有引導性，發錢給他完全無法控制。

演講到永續概念時，柯文哲表示，他為什麼反對齊頭式重陽敬老金？有一本書提到，「用錢賺錢，比用勞力賺錢快」，意味著貧富懸殊會愈來愈厲害，面對這個問題，有錢人要課比較多稅金，社會福利要偏向弱者。

所以為什麼重陽敬老金不對？柯說，因為重陽敬老金是齊頭式發放，實際上，台北有沒有發？答案是有，中低收入戶有發。

柯文哲提到，政策要有引導性，發錢給他完全無法控制，因此在疾病預防上，打疫苗是最有效的治療，最理想就是每年打流感疫苗，滿65歲再打一劑肺炎鏈球菌疫苗。

北市也發敬老卡，每月480元，可以刷公車、捷運、youbike，最近還開放計程車，每次50元。一開始幕僚問，一個月480，12個月等於5700元，發重陽敬老金反而比較便宜。

柯文哲解釋，捷運每天載運200萬人次，如果變成210萬人，成本會上升嗎？不會；公車每天130萬人次，一輛車載運20人上升到25人，成本也不會提高；動物園1隻猴子被1000人看和1200人看，成本會上升嗎？廢話，當然不會，所以算一算，一次480點，給他坐公車捷運，開放使用運動中心，「不要怕，這是左手換右手，市府的場館還可充分利用」。