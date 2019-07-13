全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



全台最髒海岸在台二線83.2公里處，有「全台最美的海邊小學」之稱的鼻頭國小就在85公里處，相距不到2公里，校長陳玉芳帶學生去看到底有多髒？學生看到驚呼「哇！好多垃圾喔」。圖／取自陳玉芳臉書 分享 facebook 新北瑞芳連2年蒙受全台最髒海岸負評，今年更被指出最髒點就在台二線83.2公里處。有「全台最美的海邊小學」之稱的鼻頭國小就在85公里處，相距不到2公里，校長陳玉芳昨天特別帶學生去看到底有多髒？學生看到驚呼：「哇！好多垃圾喔」。

綠色和平與荒野保護協會11日公布快篩統計數據顯示，在台灣海岸線以北海岸（基隆、新北、桃園）和西南海岸（彰化、雲林、嘉義、台南）汙染最為嚴重，最髒海岸則是新北市瑞芳區台二線83.2公里處。

陳玉芳今天在臉書貼文，她說，昨天到報導指出的蟬聯全國最髒的海岸看到底有多髒，鼻頭國小每學期都會至少一次帶著孩子們鼻頭、南雅淨灘，而且也有許多愛護環境的團體經常來淨灘，海岸環境看起來還算乾淨及格，怎麼會說南雅鼻頭海岸很髒亂呢？

陳玉芳表示，到了現場會勘，才發現確實其中有一段海岸的海廢，因為洋流夾帶堆積很多，但最大的問題是要下去海邊的「小路（如果那算是路）」非常陡，還要小心攀繩爬下去，垃圾要怎麼運上來？真是個問題，於是馬上跟家長會郭鴻源商量，帶孩子們到現場會勘，讓孩子們看看家鄉的海岸汙染情況，並思考如何解決海廢汙染海岸的環保議題。

鼻頭國小附近海岸線非常美，有全台最美的海邊小學之稱，每到假日總吸引很多觀光人潮。陳玉芳說，夏天早晨的太陽很大很熱，大海是那麼的蔚藍清澈，鼻頭南雅的岩岸是那麼的壯觀美麗，唯一缺點就是洋流漂流的海洋廢棄物充斥占據了海岸上，滿目瘡痍。

學生坐在海邊都很吃驚，「哇！好多垃圾喔」、「我要找阿嬤、阿公一起來幫忙撿垃圾」、「這麼多垃圾光靠我們幾個人怎麼撿？」「這些海洋廢棄物有什麼？什麼東西最多？它們來自哪裡？」「我們可以怎麼做？」

孩子們可以做什麼？陳玉芳說，頂著艷陽，孩子們集思廣益，一起討論海廢形成原因，以及雖然我們人很少，力量有限，但是我們小學生可以做些什麼？希望透過臉書傳達在地孩子們對未來環境期望，讓政府相關單位更加重視，盡速採取行動，集結相關資源與專業人士會商來解決這個沿岸淨灘不便的先天困難，是否在適宜地點，不影響自然景觀生態，設置階梯護欄供人員安全下去淨灘及運送垃圾？否則每次洋流或颱風過境都會再夾帶龐大海廢再度汙染海岸，這個問題會周而復始不斷上演。

陳玉芳指出，或許我們和孩子的力量有限，但是我們和大家一樣都渴望海洋環境更加乾淨美好，更何況這是我們賴以維生的海洋及心愛的家鄉？請大家一起來重視海洋環境整潔，只要我們願意，一定可以解決困難，因為有愛。