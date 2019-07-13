上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



7月1日起雙北搭公車必須上下車都刷卡，但是新制上路後，頻傳下車時被多收15元，北市議員張斯綱指出，光7月 1日至7月10，公車溢扣共發生68件，北市公車業者有14家，其中13家業者、47條公車路線發生溢扣，但民眾被多扣錢，要主動提出才有補償，乘客沒發現，公運處就裝傻，罔顧民眾損失。

公運處指出，已經大約接到100件民眾回報溢扣，主要都是駕駛操作驗票機部分沒有依照公司SOP規定，司機在進入緩衝區後，太早或太晚按下按鈕，才導致多扣款，只要民眾反應並告知卡號就會退費，市府已經要求業者改正。

張斯綱指出，他發現公車行經緩衝區時， 驗票設備不論手動、自動進段，均發生溢扣，顯示新制上路，軟、硬體都還跟不上，大多發生在緩衝區下車被多扣錢。

張斯綱表示，北市府公運推動新制時，聲稱民眾不用再煩惱所搭乘路線是要上車刷卡 或下車刷卡，也不用擔心會有多收票價的情形，又說為了解決 民眾困擾、蒐集更完整旅運起訖資料、分析規畫、提升民眾使用公車服務的便利性等，但實際情形卻與政策立意相反。

此外，民眾搭乘公車被多扣錢，要主動提出才有補償，乘客沒發現公運處就裝傻，他要求北市府即刻檢討改善，針對溢扣返還與賠償，採便民方式辦理，交通局及公運處應於官網公布，包括現行由公車業者賠償100元之現金或禮券等資訊，交通局主管機關應全面清查公車業者溢扣資料，提供民眾查驗。若使用記名票證，應主動提醒民眾辦理退款賠償。