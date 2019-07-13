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上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26聯合報 記者楊正海╱即時報導

7月1日起雙北搭公車必須上下車都刷卡，但是新制上路後，頻傳下車時被多收15元，北市議員張斯綱指出，光7月 1日至7月10，公車溢扣共發生68件，北市公車業者有14家，其中13家業者、47條公車路線發生溢扣，但民眾被多扣錢，要主動提出才有補償，乘客沒發現，公運處就裝傻，罔顧民眾損失。

公運處指出，已經大約接到100件民眾回報溢扣，主要都是駕駛操作驗票機部分沒有依照公司SOP規定，司機在進入緩衝區後，太早或太晚按下按鈕，才導致多扣款，只要民眾反應並告知卡號就會退費，市府已經要求業者改正。

張斯綱指出，他發現公車行經緩衝區時， 驗票設備不論手動、自動進段，均發生溢扣，顯示新制上路，軟、硬體都還跟不上，大多發生在緩衝區下車被多扣錢。

張斯綱表示，北市府公運推動新制時，聲稱民眾不用再煩惱所搭乘路線是要上車刷卡 或下車刷卡，也不用擔心會有多收票價的情形，又說為了解決 民眾困擾、蒐集更完整旅運起訖資料、分析規畫、提升民眾使用公車服務的便利性等，但實際情形卻與政策立意相反。

此外，民眾搭乘公車被多扣錢，要主動提出才有補償，乘客沒發現公運處就裝傻，他要求北市府即刻檢討改善，針對溢扣返還與賠償，採便民方式辦理，交通局及公運處應於官網公布，包括現行由公車業者賠償100元之現金或禮券等資訊，交通局主管機關應全面清查公車業者溢扣資料，提供民眾查驗。若使用記名票證，應主動提醒民眾辦理退款賠償。

公運處指出，現已督促各公車業者加強駕駛教育訓練及督導駕駛依規定操作驗票機，公運處也持續主動派員進行稽查作業，如經查報或民眾反映上下車刷卡產生溢扣情形，將由公車業者負責補償，並將納入公車年度評鑑且將審酌情節並依公路法規定裁罰，維護乘客乘車權益。

台北市公車上下車刷卡上路一周，公運處表示，大約接到100件民眾回報溢扣。 圖／聯...
台北市公車上下車刷卡上路一周，公運處表示，大約接到100件民眾回報溢扣。 圖／聯合報系資料照片
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