三峽藍染節20日起跑 首與國際接軌15國參展

2019-07-13 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「2019新北市三峽藍染節」7月20日將在三峽祖師廟前盛大登場。今年藍染節擴大和國際接軌，有來自瓜地馬拉、貝里斯、菲律賓等15國、24名外賓將參與藍染踩街。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

2019新北市三峽藍染節7月20日在三峽祖師廟前盛大登場，今年藍染節首度和國際接軌，有來自瓜地馬拉、貝里斯、菲律賓等15國、24名外賓將參與藍染特展及踩街活動，民眾可以欣賞到本土與國際的不同藍染風格。

新北市文化局表示，今年藍染節擴大和國際接軌，配合國際合作發展基金會地方社會發展的研習活動，藉此將藍染文化發揚國際，也將今年藍染節融入了外國的文化，有外賓分享具有外國特色的藍染品，給民眾本土與外國的雙重體驗。

「2019新北市三峽藍染節」7月20日將在三峽祖師廟前盛大登場。今年藍染節擴大和國際接軌，有來自瓜地馬拉、貝里斯、菲律賓等15國、24名外賓將參與藍染踩街。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

文化局表示，今年藍染節還有藍染DIY體驗、藍染特展、文化列車展示、三峽職人小旅行與染衣回娘家等。重新檢視日常生活中看似理所當然的事物，透過藍染讓生活增添魅力。

文化局表示，三峽藍染節今已邁入第18屆，不僅有藍染嘉年華，20日也邀請知名歌手殷正洋、于台煙、李麗芬、凃佩岑、童立安及鄧廣福輪番獻唱，邀大家一同回味美好的民歌時光。

國合會國際教育訓練處表示，推動國際文化外交，邀15國友邦推動地方發展的中高階官員來台灣參訓。學員將參訪政府如何凝聚在地共識，融合在地文化與風情特色。

系列活動如「藍染特展」自7月17日起至8月4日於三峽歷史文物館展出；「三峽職人小旅行」即日起至8月10日，搭配在地職人規畫一日遊程。相關活動訊息可至http://www.culture.ntpc.gov.tw/ 查詢或電洽三峽區公所26711017分機508辛小姐。