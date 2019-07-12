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北市放寬大彎北段全區住宅 學者專家：創惡例

2019-07-12 18:19中央社 台北12日電

北市政府放寬大彎北段全區住宅含空地使用規定，並降回饋金。專家、學者今天認為，將會創下惡例，北市還有其他違規住宅，是否意味只要繳回饋金就可就地合法，根本創下惡例。

台北市都市設計委員會昨天審議中山區都市計畫通盤檢討案，並通過大彎北段商業區使用許可方案，包含放寬全區住宅含空地使用規定及調降回饋金。

市長柯文哲今天受訪時被問及是否認為結果公平時說，「當然不公平」，大家還是撈到好處，但大彎北段永遠非法下去也不是辦法，而內湖五期476戶、社子島等也要接續解決，要很誠實面對事實，「台灣從來就不是一個法治國家」。

針對北市府放寬大彎北段全區住宅使用，中央研究院退休研究員教授楊重信指出，大彎北段商業宅雖是歷史共業，但明顯是違反台北市土地使用分區相關規定，他原期望柯文哲可站在法律面執行取締違規戶，但北市府卻不斷退讓，除放寬全區使用外，也調降回饋金，就是要就地合法。

他說，都委會通過放寬大彎北段全區住宅使用規定，連同未興建空地也一併處理，這將會創下惡例，台北市仍有其他違規住宅，像內湖5期，是否意味可像大彎北段商業宅案一樣，違規戶只要繳納較低回饋金，就可就地合法。

他認為，調降回饋金部分也不妥當，大彎北段目前住宅行情，每坪至少從新台幣80萬元到120萬元，換算後，回饋金根本罰的不痛不癢，建議北市可在都委會提覆議，除不要納入全區外，也要調高回饋金。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，大彎北段案就是放水，北市府過去宣稱要公平正義原則，但從通過方案來看，未來如何自圓其說，就算市府提及是要解決歷史共業，但他無法理解為何也要含空地一併處理，這部分實在太誇張。

他說，北市府作法會讓民眾認為不用守法，就算違規，市府仍會設置寬鬆條件並通過，就可就地合法，放寬大彎北段使用住宅規定，一定會引發嚴重連鎖效應。

北市柯文哲社子島
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