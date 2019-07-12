訪芬蘭交流教育創新 侯友宜：2年5億元智慧化逾萬教室

2019-07-12 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜赴北歐四國考察，昨天、11日下午參訪芬蘭非營利組織HundrED，交流教育創新理念。侯友宜指出，除邀請HundrED在今年底到新北市交流，還要在2年內投入5億元，讓新北市1萬600間教室智慧化，希望每校同學都能使用到平板電腦、大尺寸螢幕，及軟體升級。

非營利創新教育機構Hundred善於教育創新實驗，每年從世界各地發掘分析案例，透過數位化，每年公布年度100個創新教育好點及舉辦論壇傳遞教育理念。11日下午侯友宜率團拜訪HundrED總部，雙方暢談教育創新理念，他向HundrED全球研究負責人Mr. Christopher Petrie請益如何引導學生發掘問題、尋找方法、搜尋資源，以及評審的標準等。

侯友宜表示，HundrED最重要使命就是「發掘及分享創新的點子，讓學校教育更好」，因世界變化快速，教育也必須進化，跟上真實世界，他也常常提醒教育局與各級學校校長們，重視學生適性發展，讓孩子自己決定人生方向，師長只需提供意見，讓孩子學會做決定，但一定要讓他們跟上世界的腳步。

HundrED也分享今年的重點創新教育計畫「Digital Wellbeing」，這個「數位與身心健康」計畫，希望透過教育，讓孩子們深度了解網路上的霸凌、假新聞等議題，進而創造更友善的網路環境。

侯友宜指出，數位科技快速成長，台灣年輕人花在數位裝置上的時間也越來越多，科技帶來許多正面影響，包括吸收新知識與交友範圍都擴大，但同時要透過教育，讓年輕人養成使用數位裝置的健康習慣，才能在心理、生理及社會層面都健全發展。