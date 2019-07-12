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芬蘭考察 侯友宜：養成數位裝置健康習慣

2019-07-12 16:29中央社 新北12日電

新北市長侯友宜表示，台灣年輕人花在數位裝置的時間愈來愈多，正面影響是吸收新知識與擴大交友範圍，但須教育年輕人養成使用數位裝置的健康習慣，才能身心及社會都健全發展。

新北市府今天下午發新聞表示，市長侯友宜考察北歐四國，參訪芬蘭非營利組織HundrED，機構善於教育創新實驗，每年從世界各地發掘分析案例，透過數位化公布年度100個創新教育好點，舉辦論壇傳遞教育理念。

新聞稿表示，侯友宜11日下午率團拜訪HundrED總部，雙方暢談教育創新理念。HundrED分享今年的重點「數位與身心健康」創新教育計畫，讓孩子們深度瞭解網路上的霸凌、假新聞等議題，進而創造更友善的網路環境。

侯友宜向機構全球研究負責人克里斯多福．皮崔（Christopher Petrie）請益，如何引導學生發掘問題、尋找方法、搜尋資源，及評審的標準。他認為，台灣年輕人花在數位裝置的時間愈來愈多，但必須透過教育養成使用數位裝置的健康習慣，才能在心理、生理及社會層面都健全發展。

皮崔說，組織最重要使命就是「發掘及分享創新的點子，讓學校教育更好」，因世界變化快速，教育也必須進化，跟上真實世界。

侯友宜邀組織今年底到新北市交流，參加「2019新北市學習共同體學校年度國際研討會」，演說最新評選出的創新教育，拓展台灣師生的國際視野。

市府說，侯友宜11日由台灣駐芬蘭代表程其蘅陪同，參訪芬蘭首都赫爾辛基的高齡公園，實地瞭解當地共融式遊具設計，並認為打造全齡共融公園是新北重要政策之一，將汲取國外的創新經驗，帶回新北市推動。

侯友宜芬蘭
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