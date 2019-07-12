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大彎北段全區大解禁 柯文哲坦言不公平

2019-07-12 16:03中央社 台北12日電

北市都市計畫委員會通過放寬大彎北段全區住宅使用規定及調降回饋金，外界質疑就地合法大解禁。台北市長柯文哲今天表示，這當然不公平，但永遠非法下去也不是辦法。

台北市政府都市發展局說，放寬空地限制、調降回饋金是依居民及台北市議員陳情意見訂定。

柯文哲上午接受訪問時表示，大彎北段問題是10幾年累積，那些住戶他查過，大彎北段單一且自住戶占16%，「也就是說今天那些被特赦、大赦，也不是窮人啦，不要裝了」。

媒體詢問這是否公平，他說，「當然不公平」，大家還是撈到好處，但大彎北段永遠非法下去也不是辦法，而內湖五期476戶、社子島等也要接續解決，要很誠實面對事實，「台灣從來就不是一個法治國家」。

大彎北段商業宅多年未解，是因當地區域屬商業區、娛樂區，有民眾卻違規作住宅使用。

監察院民國105年糾正北市府，指北市府長期消極放任商業宅狀況，未通盤檢討區域都市計畫。

都發局表示，監察院糾正後，106年列出敬業二路以西範圍1678戶在商業區作住宅使用屬違規並裁罰，也規劃提出中山區都市計畫通盤檢討計畫草案。

都發局說，當時以協助違規1678戶為主，未包含空地，訂定回饋金採分年繳納，參數從0.7到0.8，如果拖最久5年內繳納回饋金，適用申請時程參數0.8，試算一坪需繳新台幣6.95萬元。

都發局說，去年陸續召開中山區通檢案及說明會，參加會議多名地主反映市府僅協助違規戶，罔顧其他守法民眾權益，建議敬業二路以西範圍空地應納入通檢。

都發局後續規劃大彎北段商業區許可機制方案，並提報都委會，經討論同意納入放寬敬業二路以西空地使用規定，並組專案小組負責。

都發局說，專案小組今年5月、6月開會討論方案，邀居民、議員列席，最後採納多數居民意見，修訂放寬大彎北段全區住宅使用規定含空地及調整簡化回饋金參數。

都發局說，大彎北段商業宅案先前是規劃協助違規1678戶為主，後續召開說明會時，有居民、議員提出意見，經多次會議，修改方案內容包含放寬全區、納入空地並降低回饋金，並經都委會審議通過，但仍需提送到內政部都委會審議，經通過公告後才施行。

調降回饋金部分，都發局表示，原方案規定，採分年繳納，參數如果0.8，經試算一坪約繳6.95萬元，經都委會審議通過一律調降到0.6，估算一坪約繳5.21萬元，且5年內都能申請。

都發局說，這是陳年舊案，過程中持續跟住戶討論，加上議員關心，考量周邊商業環境逐年不佳，經都委會專案小組討論，才決議放寬且簡化回饋金參數，意味北市府願承擔過去責任。

北市都市計畫柯文哲
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