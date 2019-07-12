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寵物過世還收絕育通知書 新北動保處：可更新登記資料

2019-07-12 15:59聯合報 記者江婉儀╱即時報導

毛寶貝已是許多現代家庭不可或缺的一份子，新北市動保處近日寄送「犬貓寵物絕育通知暨狂犬病注射通知書」，但很多收到通知書的飼主，家中毛小孩早已絕育、甚至已經離開，質疑動保處連基本資料都沒掌握，內部有問題，動保處回應，民眾可到動保處申請除戶資料，也會在通知書上加註提醒，避免民眾誤會。

依據動保法第22條第3項規定，飼主應該要讓毛寶貝施打疫苗及做好絕育手術，違者可處以5萬元至25萬元罰鍰。但有民眾表示，家中最近收到動保處寄送的通知書，但毛小孩已經施打過疫苗也已經絕育了，不明白動保處為何還會寄通知到家中；更有民眾說，「家中毛寶貝都過世10年了，卻還收到通知書，10年前的診所醫院倒了，請問是要去哪裡生資料？」不少民眾因此到動保處臉書粉專抱怨。

新北動保處表示，近期寄發「絕育通知暨狂犬病注射通知書」，只是要提醒飼主，不要忘記施打預防跟做好絕育手術，完成後跟動保處更改寵登資訊即可。

動保處指出，因為資料還沒更新，所以要請民眾到毛孩進行手術的醫院辦理寵物登記資料更新，或取得醫院開立的絕育手術證明，到新北市動物之家或是動保處申請變更寵物登記。

但還是有民眾認為，根本是動保處內部問題，還把責任推卸給獸醫院。也有民眾提出建議，這幾天打給相關單位也打不進去，到網路查詢也找不到相關資料。若要民眾配合，至少制度面或配套措施的建立上要更加周詳。

動保處處長陳淵泉表示，民眾可打電話或傳真到動保處告知，至於家中毛寶貝已經去世，卻還收到通知書，是因為登記在動保處的資料還在，尚未除戶，動保人員才會誤將資料寄送，除了提醒民眾，家中毛寶貝如果因病或年老去世，不要忘記到動保處來處理，至於通知書上，也會特別加註提醒，避免民眾接到通知書卻一頭霧水。

飼主應做好毛小孩的絕育手術及疫苗施打，才不會犯法受罰。該圖為示意圖。圖／新北市動...
飼主應做好毛小孩的絕育手術及疫苗施打，才不會犯法受罰。該圖為示意圖。圖／新北市動保處提供
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