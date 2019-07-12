八里婚禮廣場光雕迎七夕 點亮情侶戀愛心

2019-07-12 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



8月10日於八里婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線將點亮八里光雕，以「囍悅」為主題，於河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊等多處光環境營造設施。圖／新北市高管處提供 分享 facebook 七夕情人節將近，為提供情侶過節出遊去處，新北市政府高灘地工程管理推薦熱門情人節打卡景點，淡水八里左岸婚紗廣場，除了有浪漫的光雕、愛戀亭、水藍波紋光廊等設施外，還有精彩的沙雕創作展出。

情人節即時到來，許多情侶已開始尋找節日出遊慶祝的去處，對此，高管處推薦新北熱門打卡景點之一的八里左岸婚紗廣場，從7月13日起將有「2019八里城市沙雕創作」，沙雕師傅將以「悠閒時光」為創作主題，民眾可前往八里觀看師傅製作沙雕的過程，預計8月10日將完整呈現「快閃沙雕-消失的冰原」、巨大快閃沙畫」、「親愛的我把你變出來」等15座沙雕作品，不但可觀賞還能與作品互動。

另外，8月10日於婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線也同步點亮八里光雕，今年光雕以「囍悅」為主題，於河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等多處光環境營造設施，並在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕設施，讓八里左岸沈浸在滿滿的浪漫氣氛中。