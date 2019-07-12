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八里婚禮廣場光雕迎七夕 點亮情侶戀愛心

2019-07-12 14:27聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

8月10日於八里婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線將點亮八里光雕，以...
8月10日於八里婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線將點亮八里光雕，以「囍悅」為主題，於河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊等多處光環境營造設施。圖／新北市高管處提供
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七夕情人節將近，為提供情侶過節出遊去處，新北市政府高灘地工程管理推薦熱門情人節打卡景點，淡水八里左岸婚紗廣場，除了有浪漫的光雕、愛戀亭、水藍波紋光廊等設施外，還有精彩的沙雕創作展出。

情人節即時到來，許多情侶已開始尋找節日出遊慶祝的去處，對此，高管處推薦新北熱門打卡景點之一的八里左岸婚紗廣場，從7月13日起將有「2019八里城市沙雕創作」，沙雕師傅將以「悠閒時光」為創作主題，民眾可前往八里觀看師傅製作沙雕的過程，預計8月10日將完整呈現「快閃沙雕-消失的冰原」、巨大快閃沙畫」、「親愛的我把你變出來」等15座沙雕作品，不但可觀賞還能與作品互動。

另外，8月10日於婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線也同步點亮八里光雕，今年光雕以「囍悅」為主題，於河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等多處光環境營造設施，並在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕設施，讓八里左岸沈浸在滿滿的浪漫氣氛中。

高管處表示，園區內人行步道及渡船頭徒步區還規劃「有預見愛」、「星語心願」、「心路幸福」等多種主題，以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，點亮整個八里左岸展地。

從7月13日起八里將舉辦「2019八里城市沙雕創作」，民眾可以前往觀看沙雕師傅創...
從7月13日起八里將舉辦「2019八里城市沙雕創作」，民眾可以前往觀看沙雕師傅創作沙雕的過程，預計8月10日將完整展出15座沙雕作品。圖／新北市高管處提供
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八里沙雕七夕
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