新北偏鄉寵物結紮巡迴7月開跑 籲飼主做好寵物絕育

2019-07-12 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



毛寶貝人見人愛，但飼主應該要為毛寶貝做好結紮手術。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 新北市動保處為了照顧偏鄉地區寵物絕育需求，在新北市10個偏鄉地區辦理寵物母狗免費絕育活動。動保處呼籲，家中寵物應做好絕育，才是負責任的好飼主，歡迎飼主就近參加活動，各場次名額有限額滿為止。

新北市登記的家犬貓數量有24萬隻，動物醫院高達247間，但新北市偏鄉地區，如三芝、金山、萬里、石碇、坪林、石門、平溪、雙溪、貢寮、烏來等區，因為動物醫院未普及，寵物若有絕育需求時，飼主往往因長途運送動物問題卻步。而採取放養的未絕育犬隻在春秋兩季發情後，容易生下仔畜，可能導致街頭流浪犬增加。

農業局長李玟表示，根據動保法第22條第3項規定，飼主有義務主動為自家毛寶貝做好絕育，倘若有免絕育需求，需事先向動保處提出申報免絕育，並有效控制犬貓的源頭。倘若飼主未依規定申報，經查證確實有毛寶貝生小孩的事實，動保處可依動物保護法第27條第8款規定，處以5萬元至25萬元罰鍰。

動保處為改善偏鄉絕育醫療資源問題，舉辦寵物母狗免費絕育活動，只要是設籍於新北市的飼主，飼養在鄉間生活的未絕育母犬，都可以報名。活動當天上午9點至10點30分攜帶身分證、防舔咬頸圈及毛寶貝報到。

絕育手術完成後領取口服藥水，即可帶回照顧，並防止毛寶貝舔咬傷口。毛寶貝手術傷口約14天復原，恢復正常生活，期間不必特地回診拆除縫線。若沒有防舔咬項圈也可借用，在術後21天內歸還區公所或鄰近動物之家。飼主可傳真29649260或郵寄「手術切結書」到動保處，也可利用線上填寫資料報名https://bit.ly/2HvYUaY*。