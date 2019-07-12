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「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

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大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯P：大家就是撈到好處

2019-07-12 12:07聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市大彎北商業宅爭議多年，北市府提出繳回饋金就地合法方案，大彎北段全區皆允許住商混合，昨天在北市都委會修正通過全案，與台北市長柯文哲上任後「積極處理」態度迥異，外界認為柯文哲是在選前清理戰場。對此，柯文哲上午受訪時，媒體問說商業宅就地合法公平嗎？柯文哲說，當然不公平啊，但是這樣，大家是撈到好處。

柯文哲說，這不是選舉前啦，其實這案子已經拖2年了，大彎北段已經是十幾年才累積成這樣，柯說，他剛上任的時候，很喜歡罵東罵西，現在越來越不罵，「你罵那個有什麼用？」，還是存在，應該這樣講，財團早就賺了錢落跑了，那些住戶，坦白講我也查過，單一且自住的才16%，也就是說，那些被特赦、大赦的，也不是窮人啦，不要裝了。

柯文哲說，超過2000戶以上，違反土地使用管制分區，要讓他永遠非法，弄下去也不是辦法，所以大灣北段解決了，下一個要解決的是內湖五期，還有476戶，年底前還有條通，違反土地使用分區也要解決，在來是社子島，要很誠實面對事實，台灣從來就不是一個法治的國家。

就地合法是否又開了另一扇門？所以這是不對的，但有時候看那幾千戶，到底要怎麼處理？也是要去反省，怎麼讓台灣走到今天這個局面，所以台灣從來就不是法治的國家，但過去造成的就算了，還是善後，但是從今天開始，不可以再這樣，是就是、不是就不是，要建立法治的國家。

台北市長柯文哲上午在市府受訪。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午在市府受訪。記者楊正海/攝影
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