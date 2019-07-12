大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯P：大家就是撈到好處

2019-07-12 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市大彎北商業宅爭議多年，北市府提出繳回饋金就地合法方案，大彎北段全區皆允許住商混合，昨天在北市都委會修正通過全案，與台北市長柯文哲上任後「積極處理」態度迥異，外界認為柯文哲是在選前清理戰場。對此，柯文哲上午受訪時，媒體問說商業宅就地合法公平嗎？柯文哲說，當然不公平啊，但是這樣，大家是撈到好處。

柯文哲說，這不是選舉前啦，其實這案子已經拖2年了，大彎北段已經是十幾年才累積成這樣，柯說，他剛上任的時候，很喜歡罵東罵西，現在越來越不罵，「你罵那個有什麼用？」，還是存在，應該這樣講，財團早就賺了錢落跑了，那些住戶，坦白講我也查過，單一且自住的才16%，也就是說，那些被特赦、大赦的，也不是窮人啦，不要裝了。

柯文哲說，超過2000戶以上，違反土地使用管制分區，要讓他永遠非法，弄下去也不是辦法，所以大灣北段解決了，下一個要解決的是內湖五期，還有476戶，年底前還有條通，違反土地使用分區也要解決，在來是社子島，要很誠實面對事實，台灣從來就不是一個法治的國家。