恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北有恐龍占據山頭？仔細一看恐龍正在遠眺雙北，原來這裡是俗稱「烘爐地」中和南山福德宮，如今已成為民眾取景拍照的地點。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 恐龍來了快跑啊！新北出現恐龍占據山頭的場景，仔細一看恐龍正在遠眺雙北都市風景，原來這裡是俗稱「烘爐地」中和南山福德宮，如今已成為不少民眾取景拍照的地點。

中和南山福德宮是北台灣信眾必參拜廟宇，位在山腰上、近33公尺高的巨大土地公神像是招牌，廟內正殿祀奉有福德正神、註生娘娘和山神，財神殿則有財神玄壇真君、文昌帝君、月老星君等神明，香火不絕。

南山福德宮也是附近民眾登山健行的好去處，晚上常吸引不少民眾欣賞大台北夜景，廟方在前往南山福德宮的蜿蜒山路上擺放數隻巨型恐龍模型，遠看宛如恐龍占據山頭。

恐龍模型在道路旁吸引許多民眾拍照打卡，位在停車場上頭的巨型恐龍鄰近馬路，更是拍照熱點，有不少民眾站在馬路上借位拍攝，拍出宛如電影情節中被恐龍追逐的逃命畫面。

除借位拍攝，還有許多民眾站在恐龍模型下方拍照，再透過修圖軟體把恐龍掛上牽繩，或是修成恐龍入侵大台北地區的畫面，不過拍攝時必須注意車輛，並避免摔落等危險狀況。