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北市停車場3A智慧進出 機車難用 擬增閘門

2019-07-12 00:00聯合報 記者楊正海／台北報導

停車場3A智慧進出便利服務僅限汽車，北市交通局年底將試辦機車3A智慧停車。 圖／...
停車場3A智慧進出便利服務僅限汽車，北市交通局年底將試辦機車3A智慧停車。 圖／聯合報系資料照片
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北市去年起在公有路外停車場，針對汽車實施「3A智慧進出」的便民服務，不過市議員徐巧芯發現，機車族停車時，其實更不方便拿票卡，尤其遇到梅雨季、颱風季和冬天，應增設3A智慧進出的機車閘門。對此，交通局表示，年底前會選擇二處停車場試辦，再決定是否擴大實施。

徐巧芯說，公有路外停車場3A智慧進出服務，去年正式啟用，專門提供給持月票的汽車駕駛人使用，目前已有高達九成月票車主申請，滿意度相當高；且今年1月起，民眾還可以透過手機支付App付費。

不過徐巧芯說，有民眾反映3A智慧進出系統目前僅能使用在汽車月票及臨時停車上，但實際上，機車車主比汽車車主更不方便拿月票或臨時票卡，尤其在梅雨季、颱風季甚至冬天多雨時，機車車主比汽車更需要3A智慧進出的服務。

北市交通局指出，所謂的3A是指自動辨識、自動進出、自動扣款，目前全市60多處公有停車場都有設置，民眾無須搖下車窗，靠車牌辨識，即可進出停車場，縮短車輛進出場時間及危險。交通局說，機車進場的角度和停止位置會影響車牌辨識的正確率，加上機車的車牌位置不一，車型也較多變化，所以先推汽車。

交通局也表示，目前部分公有路外停車場，針對月票機車車主，收費方式是在機車前方貼感應貼紙，但車牌辨識技術已漸趨成熟，預計年底會在兩處停車場試辦，若試辦順利，會推廣到全市的公有停車場。

停車場車主徐巧芯機車族
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