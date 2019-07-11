北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，市府提繳回饋金的「就地合法」解套方案，台北市都委會今天修正通過，包含遭監察院糾正的既存違規建物在內，全區域大彎北皆允許「住商混合」，就連尚未開發的空地也受惠，又加碼下修5年內繳交的回饋金額。對此，專家學者直搖頭，質疑台北市荒腔走板的做法，缺乏公平合理，等於告訴大家「你不違規就是傻子」，尤其此例一開，恐外溢其他縣市，讓更多「工業宅」、「商業宅」解套，感嘆「這市府沒救了」。

專業者都市改革組織（OURs） 秘書長彭揚凱直言，北市府喜歡牽拖歷史共業，弄出回饋金方式，讓違規戶繳錢就地合法，但歷史共業代表已經發生，為何尚未開發的空地也適用？北市府一開始講的很猛，然後節節敗退，大彎北跟棄守沒什麼差別。

對於北市府做法，彭揚凱以「荒腔走板」來形容，因為按照正常的都市治理邏輯，根本不該這樣處理，現在根本告訴大家「你不違規就是傻子」，因為北市府會讓你就地合法，還能從中獲取不合理利潤。

「感到遺憾，這市府沒救了」中央研究院退休研究員楊重信表示，回饋金應該具備懲罰性質，北市府卻一再下修，根本不痛不癢，痛批台北市都委會淪為決策者工具，為了選舉、選票，想趕快讓爭議落幕，根本標準的政客作為。

楊重信擔心，台北市此例一開，恐怕會有後遺症，若外溢到其他縣市，例如新北市、桃園市許多「工業宅」、「商業宅」，只怕比照北市府做法，皆用繳納回饋金草草了事。