親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，市府提繳回饋金的「就地合法」解套方案，台北市都委會今天修正通過，包含遭監察院糾正的既存違規建物在內，全區域大彎北皆允許「住商混合」，就連尚未開發的空地也受惠，又加碼下修5年內繳交的回饋金額。對此，專家學者直搖頭，質疑台北市荒腔走板的做法，缺乏公平合理，等於告訴大家「你不違規就是傻子」，尤其此例一開，恐外溢其他縣市，讓更多「工業宅」、「商業宅」解套，感嘆「這市府沒救了」。

專業者都市改革組織（OURs） 秘書長彭揚凱直言，北市府喜歡牽拖歷史共業，弄出回饋金方式，讓違規戶繳錢就地合法，但歷史共業代表已經發生，為何尚未開發的空地也適用？北市府一開始講的很猛，然後節節敗退，大彎北跟棄守沒什麼差別。

對於北市府做法，彭揚凱以「荒腔走板」來形容，因為按照正常的都市治理邏輯，根本不該這樣處理，現在根本告訴大家「你不違規就是傻子」，因為北市府會讓你就地合法，還能從中獲取不合理利潤。

「感到遺憾，這市府沒救了」中央研究院退休研究員楊重信表示，回饋金應該具備懲罰性質，北市府卻一再下修，根本不痛不癢，痛批台北市都委會淪為決策者工具，為了選舉、選票，想趕快讓爭議落幕，根本標準的政客作為。

楊重信擔心，台北市此例一開，恐怕會有後遺症，若外溢到其他縣市，例如新北市、桃園市許多「工業宅」、「商業宅」，只怕比照北市府做法，皆用繳納回饋金草草了事。

針對大彎北開放住宅使用，都委會晚間發新聞稿提到，無論是限制開發近46年的社子島、爭議不斷的大巨蛋工程，或大彎北段地區長達十餘年懸而未決的違規住宅歷史課題，市府都會負起政府的責任面對問題妥為善後，實事求是地提出務實解決之道。

台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，市府提繳回饋金的解套方案，台北市都委會今修正通過...
台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，市府提繳回饋金的解套方案，台北市都委會今修正通過，並再加碼下修5年內繳交的回饋金額度。記者張世杰／攝影
分享

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

瑞芳連2年蟬聯最髒海域 海廢達人：要淨灘也要教育

2019-07-11 19:41

未來2年完成28處公園 新北將借鏡芬蘭經驗

2019-07-11 19:32

金山荷花池不是秋行軍蟲 確認是相似的斜紋夜盜蛾幼蟲

2019-07-11 19:22

單向道逆向行駛 新莊昌隆里住戶受威脅

2019-07-11 19:20

拿起筆就能畫 淡水三芝社區大學聯展

2019-07-11 19:19

貢寮機車考照免奔波 考取率高於五成

2019-07-11 19:19

新北食安條例擴大實施 涵蓋32大類業者

2019-07-11 19:18

白蟻吃很兇！汐止金龍湖用仿木棧道

2019-07-11 19:17

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

影／福隆海邊出現沙龍捲風 遊客驚呆

2019-07-11 17:45

事業第二春 中高齡徵才明新北登場

2019-07-11 15:39

愛牠到老 新北市寵物長照之家8/16掛牌

2019-07-11 15:16

大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52

因應台商回流進駐 台南和順工業區台江大道通水今啟用

2019-07-11 14:36

來台南玩不怕手機沒電！租借行動電源可甲地乙還

2019-07-11 14:05

北投納涼祭登場 周末享受夜市市集

2019-07-11 13:29

石門附幼生拍片愛護貝殼砂 獲微電影優選

2019-07-11 13:06

影／新北淡蘭古道添在地美食 豐富味覺滿足五感體驗

2019-07-11 13:04

老屋溫度揪甘心 「2019台北老屋新生大獎」徵件開跑

2019-07-11 13:02

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

新北果農蔡興 退休回鄉種出香甜蜜雪梨

2019-07-11 11:57

黑暗石堆牆變身繽紛人生牆 金山六股里長巧思成打卡點

2019-07-11 09:54

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05

揮別天空水管 烏來明年底有自來水

2019-07-10 23:56

釘子戶代拆得過5關 最快也要走半年

2019-07-10 23:52

新北代拆釘子戶辦法 最快月底上路

2019-07-10 23:50

清除違規小廣告費用 議員要求房仲支付

2019-07-10 23:24

北市鴿子公害 市府沒轍 里長自抓

2019-07-10 23:21

台北兒藝節 邀你挑戰疊疊塔

2019-07-10 23:10

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

影／侯友宜走訪北歐4國 借鏡社福政策

2019-07-10 19:26

三芝幸福灣沙灘髒亂 民眾陳情盼改善

2019-07-10 18:40

荒地變綠地 三重集智特色公園要啟用

2019-07-10 18:39

汐止白匏湖環境遭破壞 地方盼做生態公園

2019-07-10 18:38

福隆都更細部說明會 地方盼溝通達雙贏

2019-07-10 18:37

瑞芳關懷弱勢火災戶 動員四十人修繕房屋

2019-07-10 18:36

里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08

不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15
看更多

熱門文章

影／蛇吞愛鳥！出國返家鳥籠內剩1條蛇 心都碎了

2019-07-11 13:26

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43

鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8/5金湖開賣

2019-07-11 15:18

埔里垃圾外運又被「退貨」 清潔隊將加強破袋稽查

2019-07-11 14:46

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

竹市勞工學苑明開放報名 20種課程免費學習

2019-07-11 17:07

影／福隆海邊出現沙龍捲風 遊客驚呆

2019-07-11 17:45

影／北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

機車沒定檢被攔查 桃市環保局7月起直接開罰500元

2019-07-11 13:49

嘉義市防空汙 環保局：換購電動車最高補助3萬元

2019-07-11 12:30

楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

王功漁火節剝蚵、烤蚵來嚐鮮 燈塔扭蛋機限定優惠

2019-07-11 13:10

桃園龜山200戶 15日晚上10點起停水8小時

2019-07-11 15:01

員工下班安坐摸腳 速食店遭批噁心

2019-07-11 12:23

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

台南愛文芒果盛產 農委會收購近千噸

2019-07-11 00:00

中市自由停車場一樓兩治 民眾霧煞煞

2019-07-11 17:07

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16

國有地佔用「黑戶」獲正名 麥寮今發出首張合法證明

2019-07-11 13:05

首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

午夜強降雨 高市路竹區積水半個輪胎深

2019-07-11 02:13

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40

不必多走2公里！ 台中公車繞進裡冷、哈崙台部落

2019-07-11 13:25

徵收戶嫌價差大 桃園航空城15日起土地協議價購

2019-07-10 23:26

大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52

金蜜芒果水傷7成 埔心農會收購製限量冰棒

2019-07-10 22:40

新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05

聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56

基隆首辦極限電競冠軍6萬 林右昌明天和學生直播練舞功

2019-07-11 09:18

來台南玩不怕手機沒電！租借行動電源可甲地乙還

2019-07-11 14:05

甘蔗失寵致供需失衡 蔗農盼政府幫忙找生路

2019-07-11 16:08

屏東眷村舊好勝市集登場 鄧麗君小時候也曾造訪

2019-07-11 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top