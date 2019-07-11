未來2年完成28處公園 新北將借鏡芬蘭經驗

2019-07-11 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜赴北歐四國考察11天，首日抵達芬蘭，參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園，由於新北未來2年還要完成28處特色或共融遊戲場，侯友宜說，將汲取國外經驗，帶回新北推動全齡共融公園。

Näyttelijäntie高齡公園由Lappset共融式遊具公司製造，專案負責人Ms. Janita Rousu指出，設施的設計理念是希望刺激年長者運動，透過訓練適應日常生活，像專門鍛鍊手臂力量的器具，能幫助長輩手舉高拿取東西。

侯友宜說，芬蘭高齡者平均臨終前2周才躺在床上，提升長輩健康有效延緩衰老期，新北的動健康要讓長輩多走到戶外，運動增進健康也會提升生活品質，高齡化趨勢下，公園應規畫為老少咸宜的休憩場域，每人都找到適合的遊玩方式。

新北民政局長柯慶忠說，新北板橋、新莊、五股、三重等人口密度較高的傳統都會區，多數公園設施已達使用期限，簡易的遊具及體健設施無法滿足多元全齡需求。