大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，北市府提出繳回饋金「就地合法」方案，經議員、住戶反彈，短短半年多次加碼鬆綁，北市府提最新版本，包含遭監察院糾正的既存違規建物在內，全區域大彎北皆允許「住商混合」，就連尚未開發的空地也受惠；今天台北市都委會修正通過全案，並加碼小確幸，原5年內繳交回饋金約每坪6.08萬元，經修改公式，再降成約每坪5.2萬。

台北市都發局表示，台北市都委會今天修正通過後，仍須提送至內政部都委會審議，若按照今天修正版本公告實施，目前大彎北現況的1678戶違規建物，可望「就地合法」。

大彎北紛擾多年，北市府近半年內態度放軟，並於被視為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲任內火速審議通過，是否選舉考量？都委會主席、台北市副市長彭振聲會後受訪表示，這跟選前因素無關，市議會多次質詢，這是歷史共業，不是柯市長造成，歷任市長造成這地區無法解決都市計畫問題，建商有責任，政府督導有責任，買的人也有責任。

彭又說，今天折減係數（指修改公式），「柯市長大膽的承擔過去政府的缺失」，希望陳年老案可以解決，當然很多專家、學者認為違反都市計畫原則，但都計是給人用，並形容今天算是解決多年的沈痾，這是政府承擔起來，跟選舉沒有關係。

今天多名居民到場旁聽，國民黨市議員陳義洲也到場發言，大讚市長柯文哲肩起這麼多責任，許多住戶起身鼓掌；陳情時間長達2小時，對於大彎北全面開放，居民一面倒樂見其成，並提到盼回饋金能夠再降低，例如從目前每坪坪6.08萬元，降至每坪1萬元，甚至乾脆不用繳回饋金。

大彎北現況為「商業區」、「娛樂區」，不能做住宅使用，監察院於2016年糾正，指北市府不處理商業宅問題，要求檢討改善，市府於是認定1678戶是「商業宅」違規，開罰造成地方反彈。

台北市都發局表示，這次修改方案，未來全區域的大彎北皆允許「住商混合」，未開發的空地也在內；另外，繳納回饋金之後，可作住宅使用比例，既有違規建物限2樓以上，至於商業區、娛樂區，原本限3樓以上且不得超過法定容積40%或50%，今天上午府內討論後，決定略微調整，皆一致不得超過法定容積50%，形同些許增加可作住宅使用比例。

針對北市府方案，委員幾乎沒太大意見，還說「市府勇敢承擔，很佩服」；不過，擔任府內委員的台北市地政局長張治祥提到，目前大灣北的違規住宅，經實價登錄揭露，近年實際成交價格每坪約82萬，至於鄰近的合法住宅約每坪約120萬。