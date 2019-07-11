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淡蘭古道北路水梯田美景 蕭學苑實踐里山倡議

2019-07-11 16:22中央社 新北11日電

新北市府要把淡蘭古道打造為台灣必遊古道。圖／市府提供
新北市府要把淡蘭古道打造為台灣必遊古道。圖／市府提供
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楊廷理古道雞母嶺段近來積極復育水梯田，建立蓄水功能的埤塘。田野管理人蕭學苑今天表示，實踐里山倡議精神及環境共生理念，除雜草時會注意保留生態棲地，也為野生植物留種。

淡蘭古道北路楊廷理古道，是清代台灣知府楊廷理在嘉慶年間開闢的入蘭道路，距今約200年，是連絡燦光寮與澳底附近的軍事、郵遞道路，也是當時往來噶瑪蘭廳（宜蘭）的重要官道。

蕭學苑今天接受中央社訪問表示，楊廷理古道雞母嶺段原有200甲水梯田，民國75年至80年初，耕作的手工米受平原生產的稻米價格影響，產值不敷成本，另因經濟景氣好，年輕人口外流，老人無力種田逐漸休耕。

蕭學苑為找回記憶中的家鄉水梯田美景，5年前開始揮汗捲袖當假日農夫，並開始整理楊廷理古道、修復水圳，復育原生植物，並整理雜木芒草、翻鬆廢耕的水梯田。

市府觀光旅遊局推動淡蘭古道北路「親子步旅行」，今天邀雞母嶺段、雙溪段、貢寮段的古道聚落居民，分享如何以最低食物里程的在地食材，創造手路菜及麻油紅鳳菜等隱藏版的庶民美食經驗。

在雞母嶺致力復育家鄉水梯田的蕭學苑，以古早的筆筒樹磨板製作吮指點心「番薯粿」。他說，保有遠古蕨類型態的孓遺植物筆筒樹當磨板，是循環經濟，希望找出記憶中的滋味。

蕭學苑說，透過「夢想資助計畫」支持耕耘機、割草機，經復育的天光映照稻田水面的美景，只有原來水梯田的1/2000，但永不放棄。其實，當初為找回「阿爸踩過的土地溫度」，一輩子務農的爺爺、父親反對，周邊的農村青年也觀望，主要是不知前景與希望在哪裡。

拚著一股傻勁，蕭學苑堅持有機耕種，並實踐里山精神。他說，不使用農藥除草的眉角是「順天」，在稻作耕種期之間，讓雜草自生自滅，並分區域輪割以「養草」，保留昆蟲的棲地環境。

蕭學苑說，除草會刻意對鼠麴草、雷公根、魚腥草等野生植物留種，延續生存環境，這些是為朝著重要農業文化遺產系統及景觀、生物多樣性的目標邁進。他將修護更長的古道、保甲路，維護里山地景，並帶動農村旅遊，活絡地方經濟。

新北市府要把淡蘭古道打造為台灣必遊古道。圖／市府提供
新北市府要把淡蘭古道打造為台灣必遊古道。圖／市府提供
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