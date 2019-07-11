愛牠到老 新北市寵物長照之家8/16掛牌

2019-07-11 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



毛寶貝老齡化照顧是每個飼主都會碰到的問題，新北市動保處表示，在今年8月16日，新北市特定寵物長照動物醫院及特定寵物長照之家正式掛牌，動保處將推出一連串老齡寵物長趙課程，不僅輔導動物醫院及寵物業店家增進老齡動物照料專業知識，也可提供一般民眾寵物居家照護服務。

新北市動保處指出，眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等，都是毛寶貝常見的老化症狀。飼主如有照護上的困難，特定寵物長照機構就是一個很好的選擇，除了具備專業照護人員，也能提升毛寶貝的生活照護品質。

板橋動物之家獸醫師林德田表示，他們幫老年傷殘收容動物製作輪椅護具、提供長照醫療及復健照護，甚至培養專業照護人員，協助提升毛寶貝的生活照護品質，都是希望守護動物到生命盡頭。

動保處表示，如果想取得寵物長期照護人員證照，寵物業者報名請洽新北市寵物商業同業公會總幹事0968989552，獸醫師線上報名網址：https://reurl.cc/xmRVL，課程內容為寵物長照概論及實際經驗分享等。

如果民眾想了解居家照護寵物方法，也可選擇108年寵物達人系列講座，課程內容為老齡犬隻長照護理，線上報名網址：https://forms.gle/5av1NL1J1zhZtz5P6。