親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

日職／王柏融被下放二軍 至少錯過20場比賽

北投納涼祭 重現百年夜間熱鬧場景

2019-07-11 15:05中央社 台北11日電

2019北投納涼祭。圖／北市文化局提供
2019北投納涼祭。圖／北市文化局提供
分享

炎炎夏日，台北市北投溫泉博物館以北投納涼祭歷史脈絡為核心，即日起至8月25日推出相關系列活動，除有大型藝術裝置，週末推出納涼夜市，重現百年前納涼會夜間熱鬧景象。

活動包括「夏夜物語：北投納涼文化特展」、「夏夜追涼：納涼夜市、音樂表演、表演藝術」及「納涼時光：納涼閒談、說唱藝術演出、燈籠彩繪工作坊」等。

而溫博館內的大浴池上，裝飾玻璃水鈴，擺錘部分靠近水面，透過水與風的波動，撞擊玻璃館發出聲響，創造大浴池清涼消暑氛圍；館外運用浴桶作為藝術裝置，呼應泡湯概念，民眾可坐在浴桶上進行一段納涼的小歇時光。

7月13、14日有夜間表演藝術活動，邀請不同領域街頭藝人到北投公園演出，有馬戲、特色樂團表演；7月20、21日與8月3、4日的晚上，將重現百年前納涼會夜間熱鬧場景，溫博館也與在地店家合作舉辦市集，推出納涼限定商品。

早在日治時期，北投就有納涼祭活動，文化局資料顯示，1902年5月26日由總督府在北投、圓山舉辦台灣史上第一回「納涼列車」活動，列車上免費贈送便當與啤酒，北投會場則有各類表演、餐飲、煙火等活動，也奠定日後台灣納涼會形式。

1913年北投公園及大眾澡堂整建完成，日日新報在該年度8月9日推出台灣史上規模最大的台北大納涼會，共有5000人參加，當時的會場由9盞弧光燈、43盞白灼光電燈、20盞五燭光電燈及舞台懸掛的各式電燈點亮，象徵「進步與現代」。

活動則有大規模的樂隊演奏、藝伎舞蹈、活動寫真（電影影片放映）、留聲機音樂播放等，美食則有關東煮、冷麵、壽司、冰淇淋、啤酒、蘇打水，活動最高潮是當天施放多達35種的煙火，而納涼祭舉辦也影響多數人的休閒娛樂習慣。

北投列車
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

事業第二春 中高齡徵才明新北登場

2019-07-11 15:39

愛牠到老 新北市寵物長照之家8/16掛牌

2019-07-11 15:16

因應台商回流進駐 台南和順工業區台江大道通水今啟用

2019-07-11 14:36

來台南玩不怕手機沒電！租借行動電源可甲地乙還

2019-07-11 14:05

北投納涼祭登場 周末享受夜市市集

2019-07-11 13:29

石門附幼生拍片愛護貝殼砂 獲微電影優選

2019-07-11 13:06

影／新北淡蘭古道添在地美食 豐富味覺滿足五感體驗

2019-07-11 13:04

老屋溫度揪甘心 「2019台北老屋新生大獎」徵件開跑

2019-07-11 13:02

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

新北果農蔡興 退休回鄉種出香甜蜜雪梨

2019-07-11 11:57

黑暗石堆牆變身繽紛人生牆 金山六股里長巧思成打卡點

2019-07-11 09:54

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05

揮別天空水管 烏來明年底有自來水

2019-07-10 23:56

釘子戶代拆得過5關 最快也要走半年

2019-07-10 23:52

新北代拆釘子戶辦法 最快月底上路

2019-07-10 23:50

清除違規小廣告費用 議員要求房仲支付

2019-07-10 23:24

北市鴿子公害 市府沒轍 里長自抓

2019-07-10 23:21

台北兒藝節 邀你挑戰疊疊塔

2019-07-10 23:10

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

影／侯友宜走訪北歐4國 借鏡社福政策

2019-07-10 19:26

三芝幸福灣沙灘髒亂 民眾陳情盼改善

2019-07-10 18:40

荒地變綠地 三重集智特色公園要啟用

2019-07-10 18:39

汐止白匏湖環境遭破壞 地方盼做生態公園

2019-07-10 18:38

福隆都更細部說明會 地方盼溝通達雙贏

2019-07-10 18:37

瑞芳關懷弱勢火災戶 動員四十人修繕房屋

2019-07-10 18:36

里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08

不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15

淡水忠寮李舉人宅古蹟年久失修 中央地方承諾修復

2019-07-10 16:51

新北3副市長拚市政 接力視察建設受里長肯定

2019-07-10 15:49

中角灣全台首座水上國民運動中心 打造國際衝浪勝地

2019-07-10 14:39

身心障礙者家屬 代簽器捐回饋社會、遺愛人間

2019-07-10 14:17

第四屆參與式預算提案 金瓜石居民推廣在地文化

2019-07-10 14:17

打造南新莊後花園 水利局優化新莊高灘地園區

2019-07-10 14:15

全台首座！ 北海岸水上國民運動中心年底啟用

2019-07-10 13:14

花博蔬果派對周六日登場 有免費遊戲、獎品

2019-07-10 13:13

新北5件釘子戶 最快7月底有解

2019-07-10 12:49

河濱堤壁彩繪添亮點 內湖水岸假日好去處

2019-07-10 12:49

北市花博公園親子觀星 即日起可報名

2019-07-10 12:03
看更多

熱門文章

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22

影／蛇吞愛鳥！出國返家鳥籠內剩1條蛇 心都碎了

2019-07-11 13:26

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

午時風雨交加中突現龍捲風 田中鎮鐵道電纜火花噴濺

2019-07-10 17:23

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

台南傍晚雨勢猛烈 2地下道一度積水管制

2019-07-10 21:32

鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25

「白爛貓新光電影院」 台中新光三越限定登場

2019-07-10 19:18

影／北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02

影／70年前海南島死裡逃生 96歲退休老師搭竹架棚回味

2019-07-10 16:56

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

免費欣賞馬戲團表演 千萬別錯過

2019-07-11 12:56

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8/5金湖開賣

2019-07-11 15:18

石虎究竟多少隻？苗栗8月啟動族群數量與分布調查

2019-07-10 21:42

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

台南愛文芒果盛產 農委會收購近千噸

2019-07-11 00:00

員工下班安坐摸腳 速食店遭批噁心

2019-07-11 12:23

里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08

獎金多多 友善石虎生態服務擇定苗栗南投試辦

2019-07-10 20:25

金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38

民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54

影／鄉長唱山歌熱場 18鄉鎮市共同宣示「𠊎講客」

2019-07-10 22:01

淡水忠寮李舉人宅古蹟年久失修 中央地方承諾修復

2019-07-10 16:51

王功漁火節剝蚵、烤蚵來嚐鮮 燈塔扭蛋機限定優惠

2019-07-11 13:10

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40

埔里垃圾外運又被「退貨」 清潔隊將加強破袋稽查

2019-07-11 14:46

不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15

徵收戶嫌價差大 桃園航空城15日起土地協議價購

2019-07-10 23:26

機車沒定檢被攔查 桃市環保局7月起直接開罰500元

2019-07-11 13:49

午夜強降雨 高市路竹區積水半個輪胎深

2019-07-11 02:13

金蜜芒果水傷7成 埔心農會收購製限量冰棒

2019-07-10 22:40

新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05

海歸青農與返鄉主廚 共推桃園在地有機食材

2019-07-10 20:14

活動首日就漏氣！議員實測台中購物節APP漏洞百出

2019-07-10 17:43

不必多走2公里！ 台中公車繞進裡冷、哈崙台部落

2019-07-11 13:25

桃園龜山200戶 15日晚上10點起停水8小時

2019-07-11 15:01

為癲癇愛女努力研發生酮飲食 烘焙師把愛揉進麵包裡

2019-07-10 16:54

大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top