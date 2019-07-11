北投納涼祭 重現百年夜間熱鬧場景

2019-07-11 15:05 中央社 台北11日電



2019北投納涼祭。圖／北市文化局提供 分享 facebook

炎炎夏日，台北市北投溫泉博物館以北投納涼祭歷史脈絡為核心，即日起至8月25日推出相關系列活動，除有大型藝術裝置，週末推出納涼夜市，重現百年前納涼會夜間熱鬧景象。

活動包括「夏夜物語：北投納涼文化特展」、「夏夜追涼：納涼夜市、音樂表演、表演藝術」及「納涼時光：納涼閒談、說唱藝術演出、燈籠彩繪工作坊」等。

而溫博館內的大浴池上，裝飾玻璃水鈴，擺錘部分靠近水面，透過水與風的波動，撞擊玻璃館發出聲響，創造大浴池清涼消暑氛圍；館外運用浴桶作為藝術裝置，呼應泡湯概念，民眾可坐在浴桶上進行一段納涼的小歇時光。

7月13、14日有夜間表演藝術活動，邀請不同領域街頭藝人到北投公園演出，有馬戲、特色樂團表演；7月20、21日與8月3、4日的晚上，將重現百年前納涼會夜間熱鬧場景，溫博館也與在地店家合作舉辦市集，推出納涼限定商品。

早在日治時期，北投就有納涼祭活動，文化局資料顯示，1902年5月26日由總督府在北投、圓山舉辦台灣史上第一回「納涼列車」活動，列車上免費贈送便當與啤酒，北投會場則有各類表演、餐飲、煙火等活動，也奠定日後台灣納涼會形式。

1913年北投公園及大眾澡堂整建完成，日日新報在該年度8月9日推出台灣史上規模最大的台北大納涼會，共有5000人參加，當時的會場由9盞弧光燈、43盞白灼光電燈、20盞五燭光電燈及舞台懸掛的各式電燈點亮，象徵「進步與現代」。

活動則有大規模的樂隊演奏、藝伎舞蹈、活動寫真（電影影片放映）、留聲機音樂播放等，美食則有關東煮、冷麵、壽司、冰淇淋、啤酒、蘇打水，活動最高潮是當天施放多達35種的煙火，而納涼祭舉辦也影響多數人的休閒娛樂習慣。