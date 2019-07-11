56民間慈善單位相挺 台南南區愛心公益平台啟動
台南市南區區公所為對遭遇困難的個人或家庭進行個案式診斷，提供全方面福利服務，邀56間民間慈善單位加入南區愛心公益平台，整合各項福利資源外，也提供委託代調財稅及戶政戶籍資料等「一條龍」的社福服務，今天正式啟動。
區長蔡秀琴為了成立「愛心公益平台」走遍南區廟宇，除推廣愛心公益平台的理念，也藉此機會推廣宗教優質化、節能減碳的政策，獲得許多廟宇的認同加入平台運作。目前有56間民間慈善單位加入，包括法鼓山、慈濟、統一慈善基金會外，在地鹽埕北極殿、喜樹建安廟、大觀音亭、靜隱禪寺等在地寺廟共襄盛舉。
區公所指出，平台將主動發掘民眾需求，進行整合式診斷及評估後，協助申請最適宜的社會福利服務，或轉介相關扶助單位及媒合民間慈善單位。除整合各項福利資源外，公所也提供委託代調國稅局最新年度財稅及戶政戶籍資料的服務，「這一條龍的社福服務對行動不便的老人、身心障礙者或相對較弱勢者更是一大福音」。
南區愛心公益平台在蔡秀琴、市議員蔡淑惠、李啟維及各里長、寺廟代表等共同啟動。蔡秀琴表示；成立此平台的目的是為了加強對弱勢族群、邊緣戶的扶助，並呼籲社會大眾能共同關懷弱勢，並隨時歡迎民間慈善單位能加入南區愛心公益平台，讓這份愛逐漸擴大，使遭逢變故的個人或家庭能獲得更完善的扶助，讓弱勢族群感受到社會對他們的重視與關愛。如欲了解南區愛心公益整合平台相關資訊，可洽詢公所社會課（06）2910126，或臨櫃洽詢。
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