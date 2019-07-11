56民間慈善單位相挺 台南南區愛心公益平台啟動

2019-07-11 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區區公所為對遭遇困難的個人或家庭進行個案式診斷，提供全方面福利服務，邀56間民間慈善單位加入南區愛心公益平台，整合各項福利資源外，也提供委託代調財稅及戶政戶籍資料等「一條龍」的社福服務，今天正式啟動。

區長蔡秀琴為了成立「愛心公益平台」走遍南區廟宇，除推廣愛心公益平台的理念，也藉此機會推廣宗教優質化、節能減碳的政策，獲得許多廟宇的認同加入平台運作。目前有56間民間慈善單位加入，包括法鼓山、慈濟、統一慈善基金會外，在地鹽埕北極殿、喜樹建安廟、大觀音亭、靜隱禪寺等在地寺廟共襄盛舉。

區公所指出，平台將主動發掘民眾需求，進行整合式診斷及評估後，協助申請最適宜的社會福利服務，或轉介相關扶助單位及媒合民間慈善單位。除整合各項福利資源外，公所也提供委託代調國稅局最新年度財稅及戶政戶籍資料的服務，「這一條龍的社福服務對行動不便的老人、身心障礙者或相對較弱勢者更是一大福音」。