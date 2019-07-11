大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆鳥會今天指出，今年遊隼繁殖季遇到幾次大雨，繁殖成功率偏低。根據基隆鳥會監測的台灣本島紀錄，和去年8巢繁殖成功24隻幼鳥離巢的成果相比，今年只有4巢繁殖成功8隻幼鳥離巢。深澳遊隼是少數繁殖成功的巢位，兩隻幼鳥成功離巢。

深澳遊隼守護有成，兩隻幼鳥成功離巢，新北市動保處在暑期加碼，請瑞芳導覽協會志工協助進行保育遊隼的解說導覽活動，從7月13日至8月25日的周休二日，上午10時至下午5時在深澳遊隼習慣停棲的酋長岩進行解說服務。

基隆鳥會理事長鄭暐指出，這一對遊隼成鳥已經連續三年在深澳繁殖成功，且在幼鳥離巢向外擴散後，仍然棲息在酋長岩附近岩壁，很自然地成為保育遊隼的最佳環境教育教材。在新北市動保處的支持下，瑞芳導覽協會志工將在暑假期間繼續進行遊隼的解說服務。

執行解說導覽任務的瑞芳導覽協會理事長吳子旺說，今年遊隼的守護行動除了成功完成繁殖期的守護及導覽工作外，志工們個人的收穫更是豐碩，在經過培訓課程及現場觀察後，對這一對遊隼產生了深厚的情感。

從交配、產卵、育雛及幼鳥離巢學飛的過程，志工們透過群組的分享，就好像看到親自撫育的小孩長大一樣，將酋長岩的遊隼家族視同一家人般的對待。新北市動保處希望在暑假期間延續遊隼的解說服務後，志工都非常樂意協助。