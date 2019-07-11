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新北自主防汛再增2里 社區5小組分工保衛家園

2019-07-11 14:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為建立民眾防災、防汛意識，新北市水利局自2012年起推動「水患自主防災社區推動暨維運計畫」，藉由災害與防救災知識等教育訓練達到社區自主防災之目的，今年新莊區全興里及新莊區裕民里已於6月底完成訓練。

泰山區全興里長趙木山表示，防災訓練是門很重要的課程，需要用心學習，包括防災知識講習及技能培訓。藉由社區環境踏勘與防汛演練的實作操演，熟記防汛演練中每個角色的任務分工，災害來臨時堅守自己的崗位。

里民也在成果座談會分享學習心得，認為無論是災害的預防或實際的操作都十分重要，提供里長最大的協助，一起守護自己的家園。新莊區裕民里長曾榆期表示，已完成建立社區的防救災編組，希望平時就有所準備，救災時才能真正發揮效用。

水利局表示，近年來受極端降雨影響，2012年起推動「水患自主防災社區」，希望結合社區內外資源，協助組織各防災編組，並成立巡視預警組、整備搶救組、通報疏散組、關懷救護組、行政後勤組等5個防救災組織，教導災害與防救災相關知識及技術的學習，並朝向全民防災的目標努力，減輕水患災害對民眾生活的衝擊。

水利局副局長鍖錫輝表示，截至去年，新北已完成15處自助防災社區，包含雙溪、貢寮區9處、新店區廣興、三峽區中埔、烏來區烏來、鶯歌區鳳鳴、五股區民義、三峽區礁溪，今年則完成新莊裕民里及泰山區全興里。另外，深坑區的深坑里還在進行輔導，盼完成受訓後，也能為當地社區防災、防汛目標進一份心力。

為激發民眾防災防汛概念，新北市水利局輔導社區居民防災知識及技巧，一同保衛家園。圖...
為激發民眾防災防汛概念，新北市水利局輔導社區居民防災知識及技巧，一同保衛家園。圖/新北市水利局提供
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為激發民眾防災防汛概念，新北市水利局輔導社區居民防災知識及技巧，一同保衛家園。圖...
為激發民眾防災防汛概念，新北市水利局輔導社區居民防災知識及技巧，一同保衛家園。圖/新北市水利局提供
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