新北自主防汛再增2里 社區5小組分工保衛家園

2019-07-11 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為建立民眾防災、防汛意識，新北市水利局自2012年起推動「水患自主防災社區推動暨維運計畫」，藉由災害與防救災知識等教育訓練達到社區自主防災之目的，今年新莊區全興里及新莊區裕民里已於6月底完成訓練。

泰山區全興里長趙木山表示，防災訓練是門很重要的課程，需要用心學習，包括防災知識講習及技能培訓。藉由社區環境踏勘與防汛演練的實作操演，熟記防汛演練中每個角色的任務分工，災害來臨時堅守自己的崗位。

里民也在成果座談會分享學習心得，認為無論是災害的預防或實際的操作都十分重要，提供里長最大的協助，一起守護自己的家園。新莊區裕民里長曾榆期表示，已完成建立社區的防救災編組，希望平時就有所準備，救災時才能真正發揮效用。

水利局表示，近年來受極端降雨影響，2012年起推動「水患自主防災社區」，希望結合社區內外資源，協助組織各防災編組，並成立巡視預警組、整備搶救組、通報疏散組、關懷救護組、行政後勤組等5個防救災組織，教導災害與防救災相關知識及技術的學習，並朝向全民防災的目標努力，減輕水患災害對民眾生活的衝擊。