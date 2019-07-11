因應台商回流進駐 台南和順工業區台江大道通水今啟用

2019-07-11 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台商回台效應逐漸發酵，台灣自來水公司第六區管理處提早因應，斥資710萬元，於台江大道一段，安和路四段至開安路，埋設口徑200公釐自來水管860公尺，今天通水啟用，以滿足和順工業區進駐廠商用水需求。

和順工業區目前區內廠商家數近5百家，創造約350億元年產值，提供1萬2000個工作機會。工業區北鄰台江大道一段於2016年3月開通，原道路規畫屬60公尺計畫道路，目前道路寬度為20公尺。隨著和順工業區近年發展，工業區北鄰台江大道一段陸續已有10家廠商進駐，自來水需求更為迫切。

台水六區處長李丁來表示，為解決和順工業區新進廠商用水問題，在行政院秘者長李孟諺指示全力協助、台南市政府經發局、和順工業區廠商協進會理事長陳文祥、及台水六區處共同努力下，已完成埋設口徑200公釐延性鑄鐵管約860公尺，與既有工業區內管線連接成管網供水，並增設兩處消防栓，維護進駐廠商消防安全，提供區內廠商更穩定之供水品質。