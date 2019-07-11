因應台商回流進駐 台南和順工業區台江大道通水今啟用
台商回台效應逐漸發酵，台灣自來水公司第六區管理處提早因應，斥資710萬元，於台江大道一段，安和路四段至開安路，埋設口徑200公釐自來水管860公尺，今天通水啟用，以滿足和順工業區進駐廠商用水需求。
和順工業區目前區內廠商家數近5百家，創造約350億元年產值，提供1萬2000個工作機會。工業區北鄰台江大道一段於2016年3月開通，原道路規畫屬60公尺計畫道路，目前道路寬度為20公尺。隨著和順工業區近年發展，工業區北鄰台江大道一段陸續已有10家廠商進駐，自來水需求更為迫切。
台水六區處長李丁來表示，為解決和順工業區新進廠商用水問題，在行政院秘者長李孟諺指示全力協助、台南市政府經發局、和順工業區廠商協進會理事長陳文祥、及台水六區處共同努力下，已完成埋設口徑200公釐延性鑄鐵管約860公尺，與既有工業區內管線連接成管網供水，並增設兩處消防栓，維護進駐廠商消防安全，提供區內廠商更穩定之供水品質。
配合新埋供水管線完成，接續由台水六區處台南服務所協助十家新進廠商辦理申請裝設自來水，經勘查、設計、施工，7月8日陸續完成十家廠商用戶外線工程，今天工程結案裝設水表，正式通水啟用。
留言