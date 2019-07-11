北投納涼祭登場 周末享受夜市市集

2019-07-11 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北投溫泉博物館整修2年重新開放，即日起舉辦「2019北投納涼祭」活動至8月25日，展現百年前日治時代夏季納涼會的熱鬧景象，6周內除了文化特展，更推出多場納涼夜市、音樂表演、表演藝術活動。

文化局指出，北投最早的夏季納涼會，出現在117年前；北投溫泉文化傳承自日本，具有重要的溫泉娛樂指標地位，但因冬夏淡旺季落差，日治初期為了解決夏日夜生活的娛樂，以官民合作的方式，結合納涼列車的行駛，在特定地點舉行納涼大會。

其中最大的納涼大會，就屬1913年的台北大納涼會，在剛落成的北投溫泉公共浴場（北投溫博館前身）及北投公園進行，回顧當時，有約5000人參與此重大活動，夜市、表演、人流絡繹不絕。

今年的納涼祭，北投溫泉博物館特展間舉行「夏夜物語：北投納涼文化特展」，以北投納涼祭歷史為核心，再現歷史場景。

館內大浴池更裝設由天垂降的玻璃水鈴，外觀晶瑩，擺錘貼近水面，隨著水和風的波動，敲擊出清脆聲響，相當消暑。北投溫泉博物館周一休館，周二至周日開放時間為上午9點至下午5點。