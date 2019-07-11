影／新北淡蘭古道添在地美食 豐富味覺滿足五感體驗

2019-07-11 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市觀光旅遊局推淡蘭古道旅遊味覺體驗，今請沿線雞母嶺、雙溪、貢寮聚落手路菜及農事高手分享隱藏版庶民美食。觀旅局長張其強說，淡蘭古道內容豐富多元，有美麗景致、鳥叫蟲鳴、花香和清風，滿足視、聽、嗅和觸覺，如今加入美食滿足味覺，五感體驗同時具備，更值得一遊。

觀旅局推出淡蘭暑期系列活動，以「走進淡蘭食光。時光」為主題，推出3條適合親子一起「步旅行」的行程，今把淡蘭野味餐桌搬到市區，分享聚落在地小農新鮮農產品，雙溪廚藝媽媽吳月圓以在地食材入菜，帶來家鄉風味手路菜；雞母嶺復育水梯田的蕭學苑以筆筒樹磨板製作「番薯粿」，都讓人食指大動。

3條「步旅行」路線分別為雞母嶺梯田餐桌食光、雙溪手路菜淡蘭食旅及賩古道羅曼時光，各具特色，可參與步行遊覽解說，品嘗手作食農點心，從餐桌上感受另一種特色，走讀活動另安排手作活動，絹印淡蘭古道代表植物雙扇蕨圖騰。

本月20日及8月17日也在板橋府中15推出2場「淡蘭時光劇場」，邀請大家欣賞2齣國際健行名片「別跟山過不去」、「那時候我只剩下勇敢」，同場加映獲世界步道大會影展片「淡蘭古道」，推廣全球新興長距離步道健行旅遊。