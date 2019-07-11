老屋溫度揪甘心 「2019台北老屋新生大獎」徵件開跑

2019-07-11 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長期舉辦老屋新生大獎系列活動，鼓勵老屋注入新生命力，台北市都更處表示，第19屆「台北老屋新生大獎」徵件正式開跑，即日起至今年8月9日止，以「台北溫度」為主題，徵求台北市內具創意、成效良好的整建維護案例，總獎金高達45萬元，邀請各路好手報名參賽。

這屆除了徵求「住宅類」、「非住宅類」及「社區空間（包含開放空間）類」的優秀整建維護案例，更邀請老屋相關領域大師，與入圍者面對面交流、分享，讓入圍者們在堅持老屋理念的漫漫長路上不孤單。

都更處表示，去年度老屋新生大獎以「老屋新生活運動」為主軸，強調居住與街區空間的關係，今年也延續其精神，更進一步透過溫度意象，以「台北溫度」為主題，藉由表揚這些充滿溫度的老屋生活故事，來提醒應重新找回被冷漠疏離掩蓋、埋藏在都市水泥叢林下，關於人與家、居住與街區間的溫度。

另外，今年度徵件重視改造案例的「公共性」呈現，將以「技術」、「經營」、「故事」等不同價值，測試參賽者們對老屋的熱情程度，各項價值特別突出者，將授予特別獎表揚。

更新處表示，老屋新生大獎系列活動長年以來，不斷扮演著整建維護價值的創新者，北市府為推廣都市再生、活化，啟發市民以不同於重建的方式參與都市更新，積極推廣整建、維護價值，系列行動已邁入第19個年頭，期間一共表揚了180件整建維護與周邊環境改造的優良案例。