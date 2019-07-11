已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



裕隆集團執行長嚴凱泰去年12月過世，但他的善行義舉常在，集團今天再次捐助北市環保局100萬元市民工、臨時工保險金及400件LED反光背心，預估有1289名市民工及今年新增的80名臨時工未來1年因公死傷將能獲得最高100萬元保險金。

根據環保局統計，過去20年多來，共有11名市民工或臨時工因公意外身亡，3人殘廢、385人意外受傷；其中在上下班通勤、值勤清潔任務中遭遇車禍死傷的案件約占5成。而環保局為市民臨時工投保「雇主補償契約責任保險」至今有2.9萬多人次，理賠金額則為1275萬多元。

裕隆集團已故執行長嚴凱泰於21年前一日清晨從公司返家，沿途停等紅綠燈時，無意間發現市民工認真打掃的身影深受感動，事後也發現市民工多為低收入戶等弱勢族群，若工作中發生意外，常無力負擔龐大醫療費用，因此嚴才發起捐助保險金的善行，由裕隆集團每年捐助北市100萬元保險金供環保局為市民工投保，至今邁入21年。

環保局長劉銘龍表示，由於市民臨時工職安事件以上、下班或值勤中發生車禍為主，除了保險金，裕隆集團前年起也每年加碼捐贈LED安全反光背心，累積至今年已達1400件，比起一般反光背心，讓市民臨時工穿戴時增加照明警示、減少交通事故；局內近年來也持續加強勞工安全教育，盼藉此減少事故。