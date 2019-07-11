新北果農蔡興 退休回鄉種出香甜蜜雪梨

2019-07-11 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



位於新北市三芝區「老實人的花果樹園」，主要出產蜜雪梨，果園主人蔡興表示，一開始單純不想讓家中田地荒廢，沒想到開始種出興趣，在嘗試無數次後，在近幾年種出品質優良的蜜雪梨。

蔡興說，在24歲時到台北從事服飾加工業，50歲退休後返鄉，起初零星種植一些葉菜類的短期作物，憑著兒時對於農業栽培的印象，進一步嘗試種植果樹類作物，但三芝氣候條件及園區土壤特性較不合適，收成產量和品質都不理想。

但蔡興不放棄，從國85年開始改種植蜜雪梨，經過不斷調整園區栽培管理方式，並向鄰近農友學習種植經驗，至今已有近1甲地的種植規模，最近3至5年間開始有不錯的收成，今年果樹開花期間配合雨水較少的因素，產量接近2萬台斤，品質也相當優良。

蔡興表示，蜜雪梨的生長條件濕度不能太高，一旦開花期間雨水過多，當年的產量就很容易受到影響，在園區栽培管理方面，每年2至3月間，必須時常巡視果園，並針對病蟲害進行防治，採收期前會將果實依照收成時間的不同，分別進行套袋作業，避免果蠅叮咬果品，造成賣相不佳的情況。退休之後，憑藉著興趣、執著與傻勁，夫妻兩人一同研究及栽培蜜雪梨，希望提供給民眾不同的消費選擇。