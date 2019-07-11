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「與惡」拍攝場景就在旁！水湳洞新增360度觀景平台

2019-07-11 11:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市瑞芳水湳洞公車候車亭附近有許多當地著名的特色景點，但濱海公路往來車輛多又快，為提供民眾更安全的賞景處及候車環境，新北市民政局及瑞芳區公所日前完成候車亭整建，並增建2樓觀景平台，讓遊客能登上平台360度環景美拍。

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞站是788、826、856、891當地重要公車路線，候車亭前方是陰陽海，後方為十三層遺址，周邊還有著名的黃金瀑布及報時山步道，下公車後只要走幾步路至觀景台上，就可以360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。

王坤南表示，東北角地區潮濕多雨，為提供遊客更好的候車環境，向市府爭取220萬經費整建候車亭及增建觀景平台，今年4月完工。長20公尺、寬5公尺觀景平台，遊客登上後可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，也能遮陽躲雨，是一座兼具觀景的多功能候車亭，除了提升觀光旅遊品質外，更能讓國內外旅客候車時拍照打卡，欣賞到瑞芳的海天美景。

上班族李小姐表示，她每天都要從金瓜石、基隆通勤上下班，有了觀景平台後，「一邊等車還能一邊看風景，不急不躁，頗能舒緩心情。」景觀平台除了可飽覽美景外，也串連周邊黃金瀑布、黃金博物館等景點，一旁的水湳洞漁港，還是電視劇「我們與惡的距離」拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃，很適合暑假闔家出遊。

民政局專門委員陳耀川表示，新北市各區里小型基層建設，常依地方需求不同而有不同風貌，除了水湳洞候車亭外，新山里金石橋下的整地植栽等綠美化工程，也完成整建，讓市民有更舒適的候車環境。

新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民...
新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民眾有更舒適的候車環境，日前搭建觀景平台，除了能遮風避雨外，還能360度眺望美景。圖／新北市民政局提供
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新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民...
新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民眾有更舒適的候車環境，日前搭建觀景平台，除了能遮風避雨外，還能360度眺望美景。圖／新北市民政局提供
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新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民眾有更舒適的候車環境，日前搭建觀景平台，除了能遮風避雨外，還能360度眺望美景。圖／新北市民政局提供
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新北市瑞芳水湳洞公車候車亭鄰近陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等瑞芳著名景點，為讓民眾有更舒適的候車環境，日前搭建觀景平台，除了能遮風避雨外，還能360度眺望美景。圖／新北市民政局提供
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