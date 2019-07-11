黑暗石堆牆變身繽紛人生牆 金山六股里長巧思成打卡點

2019-07-11 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區六股里潭子內一處產業道路田梗旁的堆石牆，原本是黑黑暗暗的石頭，入夜後也很暗黑，里長鐘鼎平找人請義工，彩繪成五顏六色的石頭，看起來很亮眼，並取名「繽紛人生牆」，最近居民經過都覺得好漂亮，成為里內一處打卡拍照熱點。

金山區公所表示，六股里是水田庄，農村風光明媚、美不勝收，蜿蜒小逕處處可見，里長鐘鼎平化腐朽為神奇，將原不起眼的路邊暗黑石頭彩繪成美麗的石頭牆，里長稱其為「繽紛人生牆」，希望每人都能有彩色人生；另外六股里辦公處亦將里內舊牆面彩繪成「諸事如意圖」，祝福大家諸事如意、心想事成。

六股里長鐘鼎平說，里內水田很多，在潭子內一處產業道路田梗旁的堆石牆原本就是石頭，黑黑暗暗，入夜後里民經過時太暗，他因此想到不如來彩繪，一來讓石頭牆五彩繽紛，二來晚上也會比較亮，讓出入比較安全，彩繪完成後很漂亮， 他希望人生也要色彩繽紛，因此取名「繽紛人生牆」，每個人都可以用不同的顏色，盡情揮灑自己的人生，每人的顏色也都不一樣。

鐘鼎平選上里長後，開始把市民活動中心附近的老舊古厝牆面美化，他請義工1年完成1種生肖彩繪，前年和去年已畫雞、狗，日前再畫上活靈活現的豬，原本的舊牆變成了「諸事如意圖」，他說，希望里民可以平安喜樂、「豬」事如意。里民說，豬畫得很可愛，很有創意，經過時整個感覺都不一樣，讓里內充滿活力。

鐘鼎平表示，這兩處都是由義工免費全力協助，否則找外人來綵繪，一面牆就要好幾萬元，靠大家的幫忙，讓里內的舊牆都繽紛了，五顏六色的很美麗，也讓大家看了心情都會好了起來。