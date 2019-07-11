新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市金山中角灣是北海岸衝浪勝地。圖／新北市體育處提供 分享 facebook

衝浪運動已納入2020東京奧運新增的比賽項目，中央及新北市共推水域運動，新北市體育處規劃在北海岸衝浪勝地新北市金山中角灣，興建全台首座「水上國民運動中心」，以衝浪為主軸，已於7月開工動土，10月完工，預計今年12月啟用。

新北市體育處長洪玉玲說，「要讓大家想到中角灣，就想到衝浪」，中角灣也是「青春山海線」的一環。體育處表示，今年1月行政院長蘇貞昌主動視察中角灣，由新北市長侯友宜陪同視察，蘇貞昌當時承諾1600萬總經費由中央全額負擔，新北市也著手規畫。

體育處表示，結合地方及中央交通部、教育部資源，打造全台首座水上國民運動中心，不僅可以服務更多民眾，也能搭配衝浪訓練基地，培育優秀水域運動選手。

新北市金山中角灣規畫興建全台首座「水上國民運動中心」，以衝浪為主軸。。圖／新北市體育處提供 分享 facebook

洪玉玲表示，該水上國民運動中心是一座2樓半建物，約民宅大小，已找到民間機構經營，將提供岸上衝浪等水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導及更衣淋浴等服務。

此外，北觀處也同時興建停車場、遊客服務中心；該水上國民運動中心教練都是合法有牌，共同打造中央的目標讓中角灣成為國際衝浪勝地。

體育處表示，新北市已設置16座國民運動中心，現在因應不同運動需求，增加更多元服務選項。這次增設這座全台首座以衝浪運動為主的水上國民運動中心，以不破壞地形地貌的原則。

體育處表示，東奧已新增衝浪比賽項目，為跟國際運動賽事接軌，培訓專業選手，金山中角灣不僅有水上國民運動中心，也成為專業衝浪基地；另鄰近中角國小將整修為衝浪訓練基地，發展學校特色課程。