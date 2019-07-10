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瑞芳關懷弱勢火災戶 動員四十人修繕房屋

2019-07-10 18:36觀天下 記者陳柏翔／瑞芳報導

瑞芳基山里民宅遭祝融肆虐，八十餘歲的老翁房屋也受波及，瑞芳關懷鄉土協會號召愛心人...
瑞芳基山里民宅遭祝融肆虐，八十餘歲的老翁房屋也受波及，瑞芳關懷鄉土協會號召愛心人士重建房屋，目前房子已修繕完畢。 圖／觀天下有線電視提供
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日前瑞芳基山里民宅遭祝融肆虐，八十餘歲的老翁房屋也受波及，由於，老翁沒有經濟能力修復，房屋無法使用，因此瑞芳關懷鄉土協會號召愛心人士重建房屋，今(10)日基山里長石智能到場關心，目前房子已修繕完畢，希望老翁住得放心。

火災發生後，現場所留下的房屋殘骸看的教人怵目驚心，起火原因尚未查明，住在旁邊的老翁家天花板也燒毀，今日基山里長石智能到場關心老翁狀況，對老人的遭遇感到鼻酸。

基山里長石智能表示，瑞芳鄉土關懷協會接獲消息後，立刻著人到場協助安置老翁，並將房子燒毀部分做修繕，非常感謝關懷協會第一時間就馬上趕到現場查看情形。

在瑞芳鄉土關懷協會的招募下，有水電功、水泥工、木工近四十人加入修繕行列，大家利用自己假日時間為老翁重建天花板，許多資源都是來自民眾的愛心捐款，目前修建工程到上禮拜日正式完工，從中看出許多有志之士的愛心，讓老翁有家可回，

瑞芳關懷鄉土協會會長蘇有德表示，因公部門的資金有限，許多資源都是來自民眾的愛心捐款，需要大家的幫助才能協助更多貧困的居民。

瑞芳有許多需要幫助的弱勢居民，因此瑞芳關懷鄉土協會也會竭盡所能幫助他們，因協會招募民間資源，希望民眾能夠共襄盛舉，一起來做愛心，幫助弱勢民眾。

瑞芳愛心捐款

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