里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08 中央社 台北10日電



台北市長柯文哲裁示，由里長持續抓鴿子。 聯合報系資料照片／記者邱瓊玉攝影 分享 facebook 台北市信義區廣居里長楊玉堂今天說，里內海華社區遭鴿子入侵，嚴重影響環境清潔與生活安寧，他3個月以來已抓30幾隻鴿子；台北市長柯文哲裁示，由里長持續抓鴿子。

台北市動保處動物救援隊長吳晉安會後受訪時表示，目前動保處已有100多隻鴿子，「也不能放，放了就飛回去了」，坦言飼養鴿子壓力很大，鳥籠已是滿滿的鴿子，建議里長安裝防鳥刺，鴿子無法立足，或許能減少鴿子數，不過，吳晉安說，公寓或大廈民眾還是要取得共識，因為有些人覺得困擾、有些人覺得鴿子可愛。

柯文哲上午與信義區里長座談，楊玉堂提案時表示，海華社區位置較為隱秘，鴿子常在大樓排泄，導致冷氣機室外機、雨遮上布滿鴿糞，甚至還有里民一家三口被鴿子身上的寄生蟲叮咬就醫。

楊玉堂說，鴿子問題長年未解決，他嘗試過用紅旗子等多個方法驅趕，皆無效，動保處安裝防鴿刺、防鴿網，也未能阻擋鴿子。

他說，鴿子繁殖力強，一年生好幾胎，而且都在冷氣機室外機附近，里民也無法觸及，難以驅趕，而他從2、3個月前開始在大樓架設網子捕鴿，最高一天可抓7、8隻。

楊玉堂表示，只要鴿子一飛進網內，他就會立即將鴿子放入鴿籠，當天傍晚統一交給動保處，不過，有人認為他抓鴿子是虐待動物，導致鴿子問題至今仍懸而未決。

柯文哲裁示，由里長持續抓捕鴿子，甚至開玩笑說可以中秋節時來做「烤乳鴿」，不過，吳晉安說，市長請里長自行抓鴿子，本身不違法，因動保法與野保法沒有規範，若有不人道的宰殺，才有可能觸法。

吳晉安說，鴿子有「天上的老鼠」之稱，繁殖力強大，身上細菌也多，所以對民眾健康有威脅，曾用過誘捕籠抓捕鴿子，但動物會學習，所以執行到後期，效果打折扣。

他無奈表示，動保處主要依循的法律是動保法與野保法，但兩法沒有條文對餵食鴿子進行規範，如在街道餵食鴿子，採廢棄物清理法處理；在公園餵食，則採用公園自治條例，也因此，裁罰與稽查都相當被動。

吳晉安說，動保處不能主張殺鴿，持續做的就是向里長與民眾宣導不要餵食鴿子及友善驅鴿。