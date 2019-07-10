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亞太區智慧城市大獎 北市榮獲兩項殊榮

2019-07-10 17:22中央社 台北10日電

北市積極投入智慧城市建構，台北市資訊局今天表示，台北市政府今年以交通治理新模式和全方位智慧教育兩項獲亞太區智慧城市大獎，顯示北市智慧服務有明顯成效。

資訊局今天發布新聞稿表示，國際市場研究機構「國際數據資訊（IDC）」近日公布2019年亞太區智慧城市大獎（SCAPA）獲獎名單。

其中，台北市政府在170項智慧城市創新專案中脫穎而出，以「交通運輸2.0-AI交通治理新模式」及「學習無界限-全方位智慧教育在台北」榮獲兩項大獎，成果備受國際肯定。

資訊局說明，「交通運輸2.0 - AI交通治理新模式」智慧專案是結合創新科技與交通運輸，讓市民享受更智慧化交通運輸服務，透過在城市基礎建設附加不同的應用技術，使其產生的數據和後端平台進行分析、演算並逐漸深化結合。

同時，也將城市交通監控影像用於人工智慧（AI）分析，使車流、車種、交通事件、運輸需求及停車空位等資訊，都可即時、精確掌握。

資訊局局長呂新科表示，北市致力發展智慧城市，許多層面都需透過收集、分析大數據，資訊局以技術指導方式協助各局處資料進行電子化及多方面應用，累積智慧城市建置經驗。

呂新科指出，北市智慧城市專案辦公室也透過核心政策，結合內外、公私部門與新創單位，將平台生態建立，集結民間與社會參與力量，透過產學研各界想法，達成智慧城市宜居永續目標。

資訊局表示，北市府投入智慧城市建構及執行相關計畫至今，已在許多全球智慧城市競賽中獲獎，包括2006年獲得智慧城市論壇組織（ICF）評選為「全球智慧城市」首獎；2017年也以「打造智慧生活實驗室-政府扮演合作平台」勇奪WeGO第3屆全球智慧永續城市獎「合作城市」金質獎。

另，2018年新加坡伊甸園戰略研究所公布全球領先50大智慧城市的政府名單，北市在全球140個智慧城市中排名第16，為亞洲第5名，展現北市資通訊成長動能與強勁競爭力。

北市AI

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