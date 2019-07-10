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不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為解決烏來區自來水接用不易問題，新北市水利局及當地區公所於2018年向中央爭取到...
為解決烏來區自來水接用不易問題，新北市水利局及當地區公所於2018年向中央爭取到約1.18億元經費辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」，預計2021年6月完工後。圖／新北市水利局提供
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為加速改善偏遠地區無自來水的問題，新北市政府水利局積極進行接管工程，在自來水輸送水壓能到達的地區，達成高普及率，針對烏來區自來水接用不易問題，水利局及當地區公所於2018年向中央爭取到約1.18億元經費辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」，預計2020年12月完工後，將有約200戶民眾受益。

位屬山區的烏來區主要人口集中於烏來里及忠治里，因地勢因素造成自來水接管不易，民眾大部分使用簡易自來水系統，但因2015年蘇迪勒颱風來襲，造成忠治里簡易自來水系統受創嚴重，當地居民經常苦無水管引水，只能仰賴山泉水或是自行載水解決。

水利局與區公所自2017年起多次，多次尋覓合適地點並克服土地取得的問題，於2018年成功向中央爭取到約1.18億元經費，來辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」，而供水自來水的水源，除了當地的桶後溪水源外，也新增台北自來水事業處供應的水源，大幅穩定日後烏來地區自來水的供應及品質。

水利局表示，其工程將於烏來及忠治里設置一條總長約7500公尺，管徑約100及200毫米的新式自來水延性鑄鐵管，除了確保飲用水品質外，其耐震度、防漏性及年限皆大幅提升，約200戶居民受益，外，也將分別設置6座100、500噸之配水池及加壓站，整體工程預計將在2020年12月底完工，為了加速忠治里地區部份供水，將先行辦理施工。

水利局表示，為縮短新北城鄉差距及改善生活品質，民生用水一直是市府施政重點，未來也將會持續推動無自來水地區供水改善工程，提升自來水普及率，另外，也呼籲民眾盡快向台水公司申請自來水，可搭配施工進程，大幅節省申請給水外線時的道路銑鋪費用。

其供水烏來地區的自來水水源，除了當地的桶後溪水源外，也新增台北自來水事業處供應的...
其供水烏來地區的自來水水源，除了當地的桶後溪水源外，也新增台北自來水事業處供應的水源，大幅穩定日後烏來地區自來水的供應及品質。圖／截自新北市觀旅局網站
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為解決烏來區自來水接用不易問題，新北市水利局及當地區公所於2018年向中央爭取到...
為解決烏來區自來水接用不易問題，新北市水利局及當地區公所於2018年向中央爭取到約1.18億元經費辦理「烏來里及忠治里自來水延管工程」，預計2021年6月完工後。圖／新北市水利局提供
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其供水烏來地區的自來水水源，除了當地的桶後溪水源外，也新增台北自來水事業處供應的...
其供水烏來地區的自來水水源，除了當地的桶後溪水源外，也新增台北自來水事業處供應的水源，大幅穩定日後烏來地區自來水的供應及品質。圖／截自新北市觀旅局網站
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